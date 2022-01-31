Muğla’da şiddetli yağış uyarısı: Metrekareye 200 kg!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'da yağışların salı günü etkisini artıracağını, metrekareye 200 kg'ya kadar yağış düşmesinin beklendiğini duyurdu. Muğla için sel, su baskını, yıldırım ve hortum uyarısı yapıldı. Yağışların İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir için de kuvvetli olacağı bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla’da 01.02.2022 Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Toplamda metrekareye yer yer 100-200 kg yağış düşmesi beklenen Muğla’da sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İZMİR, AYDIN, ÇANAKKALE, BALIKESİR İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

01.02.02022 Salı günü öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Çanakkale illerinin batı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra bu illerin geneli ile Balıkesir’in batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Gökçeada’da çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

YAĞIŞLAR TRAKYA’DA DA ETKİLİ OLACAK

01.02.02022 Salı günü öğlende sonra Trakya’da etkisini arttırması beklenen sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların Çarşamba günü zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı