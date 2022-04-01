Muğla’da tarla temizliği yaparken ormanı yaktılar

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan kül oldu. Yangının tarlada temizlenen otları yakarken rüzgarın etkisi ile ormana sıçradığı belirlendi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çayboyu Mahallesi karaçayır Mevkii'nde bugün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına sekiz arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve 45 orman işçisi müdahale etti.

Bir köylünün tarlasında temizlediği otları yakarken rüzgarın etkisi ile ormana kaçırdığı alevlerin hızla büyüdüğü ve yangına neden olduğu belirtildi. Bir grup köylünün de traktörler ve kazma küreklerle katıldığı söndürme çalışmaları iki saatte güçlüklü kontrol altına alınabildi.

1 hektarlık tarım 2 hektarlık orman arazisinin kül olduğu yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı, yangına neden olan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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