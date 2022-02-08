Muharrem İnce, Erdoğan’a ‘cahil’ dediği için hakim karşısına çıktı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "cahil" dediği için hakkında açılan dava nedeniyle Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Adliye çıkışı açıklama yapan İnce, “Erdoğan bana, ‘eşek’ dedi, ‘cahil’ dedi, ‘edepsiz’ dedi, hepsini dedi. Ben de ona ‘cahil’ dedim. Onun için burada yargılanıyoruz. Sözümün arkasındayım, Erdoğan bir cahildir" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Adliyesi'ne giderek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a “cahil” dediği için hakkında açılan dava nedeniyle Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

İnce ile ilgili davanın, Muharrem İnce’nin CHP Milletvekili olduğu dönemde Uşak İl Başkanlığı’nı ziyareti sırasında yaptığı açıklama sırasında, Erdoğan ile ilgili “cahil adım” ifadesini kullandığı için açıldığı belirtiliyor.

İnce’nin önümüzdeki haftalarda bizzat Uşak Adliyesi’ne giderek, Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade vermesi bekleniyor.

İnce, adliye çıkışı yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

“BURADA İFADE VERMEDİM, UŞAK'TA VERECEĞİM”

“Böyle adliye koridorlarında uğraşıyoruz. Erdoğan'ın bir açıklamasını sizlere hatırlatmak isterim: ‘Açtığım bütün davaları kazanıyorum' demişti. Bu ne demektir? Yargıya talimat demektir. Bugün de talimatla ifademi almak istediler, ben de dedim ki, ‘Talimatla karar veren bir yargıya, talimatla ifade vermem.' Asıl mahkemesinde, Uşak'a bu ayın 22'sinde gidip, ifademi orada vereceğim. Burada ifade vermedim.

“SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM, ERDOĞAN BİR CAHİLDİR”

Erdoğan bana, ‘eşek' dedi, ‘cahil' dedi, ‘edepsiz' dedi, hepsini dedi. Ben de ona ‘cahil' dedim. Onun için burada yargılanıyoruz. Sözümün arkasındayım, Erdoğan bir cahildir. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuçtur' diyen bir adam ekonomi cahilidir. O gün ne dediysem, bugün dediğimin arkasındayım. 22 Şubat'ta da mahkemede aynı şeyleri tekrar edeceğim.

“ERDOĞAN BANA ‘FETÖ'CÜ' DİYOR, HİÇBİR MAHKEME KILINI KIPIRDATMIYOR”

1071'de Malazgirt'te Romen Diyojen'in toplarla gülle attığını söyleyen bir adam, tarih cahilidir. Çünkü o yıllarda top yoktu. Türkçeden, tarihten, coğrafyadan, ekonomiden cahildir. Bu bir durum tespitidir. Ben bunu yaptım. Aynı şeyleri o bana söylüyor bir şey olmuyor. 2001 yılında yazılmış bir kitaptan alıntı yapıyorum, kitaptan alıntı yaptığım için mahkeme bana ceza veriyor; Erdoğan bana ‘FETÖ'cü' diyor, hiçbir mahkeme kılını kıpırdatmıyor.

“BİZ ONA LAF SÖYLEDİĞİMİZ ZAMAN, ‘BEN CUMHURBAŞKANIYIM BANA SÖYLEYEMEZSİNİZ…'”

Yargılanmak beni üzmez ama yeter ki adil olsun. Bu hakimler, bu savcılar bilmelidir ki; dolar 14 liraysa, benzin 15 liraysa, bu hakimlerin ve savcıların bunda payı vardır. Çünkü adil kararlar vermedikleri için, Türkiye'nin itibarını düşürdükleri için, Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmediği için bu adliyelerin hayat pahalılığında payı vardır. Erdoğan ağzına gelen her şeyi söyleyecek; ‘terbiyesiz' diyecek, ‘şerefsiz' diyecek, hepsini söyleyecek, ona biz laf söylediğimiz zaman, ‘Ben Cumhurbaşkanıyım bana söyleyemezsiniz…'

“BİZİ KİMSE SİNDİREMEZ”

Bunları yeneceğiz. Bizi kimse sindiremez. Korkumuz falan da yok. Önümden öte köy, Silivri'den öte mahpushane yok. Türkiye'de demokrasi mücadelesini vermek için var gücümüzle çalışacağız. Söylediklerimin arkasındayım. Ayın 22'sinde, geçmişte söylediklerimi mahkemede hakimin huzurunda tekrar edeceğim.”

“ERDOĞAN’IN ADALETİNE DEĞİL, MİLLETİMİZİN VİCDANINA GÜVENİYORUM”

İnce, mahkeme salonunda çekilen bir fotoğrafını da sosyal medyadan paylaşarak, “Bugün Ankara Adliyesi'nde ifade verdim. Erdoğan ‘Açtığım her davayı kazanıyorum.’ diyerek yargıya talimat vermeye devam ediyor. Erdoğan'ın adaletine değil, milletimizin vicdanına güveniyorum.” notunu düştü.