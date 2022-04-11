Muhtarlıklar icra deposu oldu

Muhtarlıklar icra tebligatlarını koyacak yer bulamıyor. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, ziyaret ettiği muhtarlıktaki icra tebligatlarını göstererek "Esnafı, sanatkarı, emeklisi herkes icralık" dedi. İcra dosyası sayısı 24 milyona dayandı.

Zekeriya ALBAYRAK

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CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, ziyaret ettiği muhtarlıktaki icra tebligatlarını göstererek, “Esnafı, sanatkarı, emeklisi herkes icralık olmuş. Bir an önce sandığı getirsinler ve ülkeyi bu noktadan kurtarmamızın önünü açsınlar” dedi.

İcra tebligatlarının vatandaşlarca alınmadığını ve PTT görevlilerince muhtarlıklara bırakıldığını belirten Kaya ‘' Muhtarlar artık bunları koyacak yer bulamıyor. Her mahallede nüfusun yüzde 20'si, 30'u icralık durumda. Esnafı, sanatkarı, şoförü, emeklisi herkes icralık olmuş” dedi.

24 MİLYON OLDU

Mahkemelerdeki açık icra dosyası sayısı ekonomik krizin de etkisiyle 24 milyona dayandı. Toplam sayı yılbaşından bu yana 2,2 milyon arttı. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı (UYAP) verilerine göre, 1 Ocak ile 19 Mart 2022 tarihleri arasında icra iflas dairelerinde toplam 2 milyon 291 bin yeni dosya açıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 1 milyon 775 bin seviyesindeydi. 19 Mart 2022 itibariyle toplam açık icra dosya sayısı ise 23 milyon 525 bin oldu.