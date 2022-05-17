Murat Kurum’dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Burada şölenler, konserler düzenleyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Atatürk Havalimanı'na yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi projemize devam edeceğiz" dedi ve pistlerin yıkılması konusundaki eleştirilere cevap verdi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı yıkımına gelen eleştirilere cevap verdi.

Açıklama için Ankara’daki Başkent Millet Bahçesi’ne giden Kurum “Koro halinde aynı türküyü maalesef söylüyorlar. Biz onlara rağmen millet bahçemizi, tehdit, söylemlerine rağmen, milletimizin talepleri, istekleri doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz” diyerek şunları söyledi:

– Çevre ve şehircilik açısından baktığımızda 16 milyon İstanbullu kardeşimize hizmet edecek çok önemli proje olduğunu görüyoruz. 2018 yılında Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınmasıyla birlikte buradaki trafik yoğunluğunun azaldığı görülüyor. Mesele çevre, doğa meselesi değil. İftira attıklarını görüyoruz. Mesele AK Parti’nin yaptığı proje olunca eleştirilere maruz kalıyor.

‘3 MAYMUNU OYNUYORLAR’

– Bu zihniyeti milletimiz çok iyi biliyor, bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir. Bunlar aynı sesle, koroyla muhalefet yapmak üzere eleştiri yapıyorlar. Aslında kendi içinde projemizi israf ve rezalet olarak değerlendirerek sözde çevreci, doğaseverleri yanlarına alarak mesnetsizce bizim projelerimizi eleştirmeye çalışıyorlar. 3 maymunu oynuyorlar.

– Biz 16 milyon İstanbullu kardeşlerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz. Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi olacak. Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmaksızın vatandaşlara açacağız. Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın geleceği merkez haline gelecek. Burada müzelerimiz, spor salonlarımız olacak.

– İstanbul bir deprem merkezi, olası bir afette burası toplanma merkezi olacak. Bunlar tehdit diline alışmışlar. Dikili bir ağaçları yok. Millet iş bekliyor, hala bunu anlayamadılar. Biz proje yapmaya devam edeceğiz.

– Burada şölenler düzenleyeceğiz, konserler düzenleyeceğiz.

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