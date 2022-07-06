Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar serbest

Menderes Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınanların tamamı serbest kaldı. Emniyette sorguya alınan Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve beraberindeki üç kişi sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

Gökmen ULU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte 4 Temmuz 2022 sabahı “rüşvet ve yolsuzluk” iddiaları üzerine operasyon başlattı.

Aralarında birim müdürlerinin de bulunduğu çoğu belediye personeli olan 28 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere, 2018 – 2021 yılları arasındaki araç kiralama ile çöp toplama işlemlerinde ihaleye fesat karıştırarak ve usulsüzlükler yaparak belediyeyi 9 milyon 934 bin lira zarara uğratmak suçlamaları yöneltildi.

Zanlılar iddiaları kabul etmedi. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 5 Temmuz 2002 akşamüzeri serbest bırakıldı.

5 Temmuz 2022 günü saat 12:00 sıralarında ise Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile CHP'li Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.

CHP'li Başkan Kayalar hem suçlamaları hem de gözaltına alındığını reddederek, bilgisine başvurulmak üzere Emniyet'e çağırıldığını söyledi.

Kayalar ve Güleç'in yanı sıra, Özdere'deki beş yıldızlı bir otelin genel müdürü S.V. ile mimarlık şirketi sahibi A.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, söz konusu oteli imar planına aykırı inşa etmek ve kaçak yapıya ruhsat vermek iddiası ile suçlandı.

İzmir Yeşilyurt'taki Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sabah saatlerine kadar süren şüpheliler Menderes Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkeme, Kayalar ve diğer üç kişi hakkında adli kontrol şartı koyarak serbest bırakılmaları kararı verdi.

İlginizi Çekebilir Menderes Belediyesi'ne Operasyon! Başkan AKP dönemini işaret etti