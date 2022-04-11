Mustafa Sarıgül’den genel af önerisi

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarıgül, partilere seslenerek, "Terör örgütü kurmak, yönetmek, terör suçları, uyuşturucu, cinsel saldırı ve istismar suçları, kadına karşı şiddet suçları, hariç bir genel af çıkaralım. Kader mahkûmlarına bir şans verelim" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, haftalık basın toplantısını partisinin Genel Merkez’inde düzenledi. Sarıgül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“GENEL AF ÇIKARALIM”

“Türkiye Değişim Partisi, siyaset baronlarının, okumuş cahillerin değil, halkın kurduğu bir partidir” diye sözlerine başlayan Sarıgül, siyasi partilere şu çağrıyı yaptı:

*Siyasi çıkar hesaplarını, kimin işine yarayacağı kaygılarını, bir kenara bırakarak, bir araya gelelim. Terör örgütü kurmak, yönetmek, terör suçları, uyuşturucu, cinsel saldırı ve istismar suçları, kadına karşı şiddet suçları, hariç bir genel af çıkaralım.

*Kader mahkûmlarına bir şans verelim. Ramazan Bayramında, aileleriyle kucaklaşmalarını sağlayalım.

*Ülkemizin her köşesi, mesut insanlar diyarı olsun. Hiç kimse Türkiye'de yaşadığı için mutsuz olmasın.

“EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ASGARİ ÜCRET KADAR OLSUN”

Emeklilerin bayram ikramiyesine dair de açıklamalarda bulunan Sarıgül, “Asgari ücret, emekli maaşları, memur maaşları, açlık sınırının altında kalmayacak şekilde hemen güncellenmelidir. Asgari ücret, emekli maaşları, memur maaşları, açlık sınırının altında kalmayacak şekilde hemen güncellenmelidir. Emeklilerimize bayramlarda verilen ikramiyeler asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. Zincir marketlerle küçük esnaf arasındaki haksız rekabet, esnafımızı batma noktasına getirdi. Acilen perakende yasasının çıkması lazım” ifadelerini kullandı.

“3600 EK GÖSTERGE HEMEN ÇIKARILMALI”

Esnafın elektrik faturasını ödeyemediğini ve esnaf tarifesi konması gerektiğine dikkat belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

*Engelliler, öğretmenler, sağlık çalışanları, atama bekliyorlar, atamaların derhal yapılması lazım.

*Sağlık çalışanlarının maaş ve çalışma şartları iyileştirilmeli. Polis memurları, çok ağır şartlarda mesai yapıyorlar. Polislerin çalışma koşulları düzeltilmeli, özlük hakları iyileştirilmeli, 3600 ek göstergeleri verilmelidir.

*Uzman erbaşların, sivil memurluk, silah, sağlık, kıdem, atama gibi sorunları var. Bu mağduriyetlerinin giderilmesi lazım.

*Kamu İhale Kanununda, 200'e yakın değişiklik yapmayı biliyorlar ama 3600 ek gösterge için ipe un seriyorlar.

*3600 ek gösterge kanunu hemen çıkmalıdır. Kur korumalı mevduat için kaynak buluyorlar, EYT'liler için bulamıyorlar.

*EYT'lilere haklarının verilmesi lazım. Şirketlerin vergi borcunu siliyor, öğrencileri icraya veriyorlar.

*KYK borçlarının faizlerinin silinmesi lazım. Askerlik yapanların SGK, primlerini devletin ödemesi lazım.

“TÜRKİYE’Yİ AKP’DEN TDP KURTARACAK”

Türkiye'yi varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuşturacak olan partinin Türkiye Değişim Partisi olduğunu belirten Sarıgül, “5 T formülümüz var. Bu formülle, üreten, doyuran, istihdam yaratan, bir ekonomik düzen kuracağız. Atatürk Türkiye'si demek, İzmir iktisat kongresi demektir, gübre fabrikaları, kâğıt fabrikaları, şeker fabrikaları demektir. Türkiye'yi ayağa kaldıracak olan parti Türkiye Değişim Partisidir. Türkiye'yi, AKP'den kurtaracak olan parti Türkiye Değişim Partisidir” dedi.

İlginizi Çekebilir Sarıgül'den af çağrısı: Bir şans verelim