‘Müzik yasağının devamı en büyük haksızlıktır’

Covid-19 salgını kapsamında tedbirlerin kaldırılması ve hayatın normalleşmesine rağmen gece 12.00’den sonra müzik yasağının devam etmesinin yanlışlığını belirten MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, “Müzik ve eğlence sektörünün bu şekilde kısıtlamasının sürdürülmesi işletmeciler ile buralarda çalışan herkesin emeklerine haksızlıktır” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Başkan Ercan, “Bu haksızlığa ivedilikle son verilmesi hem tüm bu sektörler ve emekçileri için hem de turizm faaliyetleri için önem arz etmektedir. 2 yıldır salgın ve ekonomi ile mücadele eden işletmelerimizin, normalleşen hayat koşullarında, kendi normallerine biran önce kavuşmaları gerekmektedir” diye konuştu.

“MÜZİK YASAKLARI ACİLEN KALDIRILMALI”

Tüm dünyada yaşanan ve Mart 2020 itibariyle ülkemizde de görülmeye başlayan Covid-19 salgını nedeniyle görülen vakaların azalması nedeniyle tedbirlerin kaldırıldığı bir ortamda müzik yasağının devam etmesinin haksızlık olduğunu belirten Başkan şunları söyledi:

* Alınan tedbirler ve başarılı aşılama çalışmalarıyla nihayet oldukça düşük rakamlara indi. Bilim kurulunun son yaptığı açıklama ile tedbirlerin neredeyse tamamı kaldırıldı.

* Yalnızca hastanelerde ve toplu taşımalarda maske kullanım zorunluluğu ve gece 12'den sonra müzik yasağının sürmesi uygulamaları devam etmekte olup, müzik yasağının sürmesi, bu kapsamda faaliyet gösteren işletmeler, müzisyenler ve arka planda çalışan tüm ekip başta olmak üzere, turizm ağırlıklı ilimizde tüm işletmeleri ciddi oranda etkilemektedir.

* Test ve HES kodu zorunluluğunun bile kaldırıldığı bu dönemde, salgın döneminde en uzun süre kapalı kalan ve en ağır şekilde etkilenen müzik ve eğlence sektörünün bu şekilde kısıtlamasının sürdürülmesi, işletmelerin, müzisyenlerin, çalışanlarının ve bölgede faaliyet gösteren farklı sektördeki işletmelerin emeklerine haksızlıktır.

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