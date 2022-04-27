Müzik yasağı tepkisi: İktidarın derdi salgın değil, yaşam tarzı

Covid-19 salgınıyla ilgili tüm yasakların kalkmasına rağmen, saat 24.00’ten sonra uygulanan canlı müzik yasağının kalkmaması tepki çekti.

Latif SANSÜR

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Covid-19'un salgın olarak ilan edildiği tarihten bu güne konan kısıtlama ve yasakların tümünün kaldırılmasına rağmen, Covid-19 önlemleri gerekçe gösterilerek gece 24.00’ten sonra uygulanan canlı müzik yasağının kaldırılmamasına her kesimden tepki yağdı.

Siyasiler, aydınlar, sanatçılar, meslek örgütleri, “Tüm Covid-19 tedbirleri; maske , mesafe , HES kodu , saat kısıtlaması , yaş kısıtlaması , sokağa çıkma kısıtlaması kalkarken, neden hala 24.00’ten sonra canlı müzik yasağı devam ediyor” diye sordu.

Sosyal mecrada paylaşım yapan binlerce kişi, durma noktasındaki müzik sektörünün tüm bileşenleriyle zor durumda olmasının iktidarın derdi olmadığını, amacın vatandaşların yaşam tarzına müdahale olduğunu dile getirdi.

“YÜZ BİNLERCE İNSAN EVİNE EKMEK GÖTÜRME DERDİNDE”

Saat 24.00'ten sonra canlı müzik yasağının kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yapan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) şu mesajı yayınlayarak yasağın sona erdirilmesi çağırısında bulundu:

“İki yıldır durma, hatta çökme noktasına gelen müzik sektöründe yüz binlerce müzisyenin yanı sıra, ses, ışık sistemleri, performans salonları, canlı müzik mekanları, ikram şirketleri, güvenlik firmaları başta olmak üzere bu işyerlerinde çalışan yüz binlerce insan evine ekmek götürme derdiyle boğuşuyor. Pandemiden kaynaklanan yasakların sona erdiği bu dönemde, özellikle turizm sezonunun da açılmaya başladığı düşünülürse bu yasak sadece müzik sektörünü değil, turizm sektörünü de derinden yaralayacaktır”

İŞTE TEPKİLERDEN BAZILARI

Sabahat Akkiraz (Sanatçı)

Maske takma zorunluluğu da kalktı.. Ya müzik yasağı? Onun kalkması için daha ne bekliyorsunuz? Bu yasak sağlık için mi? Siyaset için mi? Müzik günahtır safsatası için mi? Buradan da gerginlik yaratma, safları belirlemekten vazgeçsek hepimiz için en iyisi olmaz mı?

Orhan Aydın (Tiyatro sanatçısı)

Ülkeye bak! Maske zorunluluğu kalktı ama müzik yasağı devam ediyor!

Fikri Sağlar (Eski Kültür ve Turizm Bakanı)

Maske zorunluluğu kalktı ama gece 12’den sonra müzik yasağı devam ediyor. Çünkü AKP salgınla değil, milyonların yaşam tarzıyla mücadele ediyor !..

Armağan Çağlayan

Maske takma zorunluluğunun tamamen kalkmasında sonra, Korona virüse karşı savaştığımız tek silahımız, müzik yasağı kaldı elimizde!!!

Oğuz Kaan Salıcı (CHP Genel Başkan Yardımcısı)

HES kodu, sokağa çıkma yasağı, yaş ve saat kısıtlamaları kalktı ama tek bir yasak kaldı! Müzik yasağı! İktidarın derdi virüs değil, insanların yaşam tarzını istediği gibi belirlemek!

Demet Akaln (Sanatçı)

Artık yoruldum yazmaktan. Maske, mesafe, HES kodu, sokağa çıkma yasağı kalktı da müzik yasağı neden halen devam ediyor. Tam olarak ne ile mücadele ediliyor?

Faruk EVİRGEN

Sayın Demet Akalın. Müzik günah , Taliban tüm müzik aletlerini kırmadı mı bu nedenle müzik yasağı devam ediyor

Nihat Kaya

“Biri bize açıklamak zorunda. Covid-19 önlemleri tamamen kalktığı halde müzik yasağı neden devam ediyor. Türkiye genelinde on binlerce müzisyen ve ailesini neden açlığa mahkûm ediyorsunuz. Hadi çıkın deyin ki; “Kimsenin yaşam tarzına karışmıyoruz?” Diyemezsiniz, Kılıf kalmadı.