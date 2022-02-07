Narcos Türkiye! Büyükçekmece kazısından sadece ceset çıkmadı…

Baybaşin ailesinin fertleri, yıllar önce yeğenlerini öldüren Murat Kartal'ın cezaevinden çıktığını öğrendi. İki polis memurunu kullanarak gözaltına aldırdı. Polislerin teslim ettiği Kartal'a işkence ettikten sonra canlı canlı toprağa gömdü. Uyuşturucu kartellerinin cirit attığı Meksika'da toplu mezarları andıran Büyükçekmece'deki olayın kan donduran detayları...

Taşkın SU

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11 Ocak 2016, Meksika

Veracruz eyaletinde yaşları 24-27 arasında değişen dört erkek ve 16 yaşındaki kız, gittikleri doğum günü partisinden dönerken bir polis ekibi tarafından durduruldu.

Dört gün sonra… Rancho El Limon bölgesinde, içinde yüzlerce ceset kalıntısının olduğu bir toplu mezar bulundu. Kayıp beş gence ait parçalar da buradaydı.

Ülkenin en güçlü, en belalı, en acımasız organize suç örgütü Jalisco Yeni Nesil Karteli‘ne (CJNG) çalışan polis memurları, rakip uyuşturucu kartelinin üyesi oldukları ileri sürülen beş genci kaçırıp, CJNG’nin tetikçilerine teslim etmişlerdi.

Meksika için toplu mezarlar, kartel için çalışan polisler, parçalanmış cesetler yeni bir şey değildi.

Ya Türkiye için?

AJANSA DÜŞEN O HABER

1 Şubat 2022, saat 23.49

“Büyükçekmece’de polisler helikopter ve iş makinesiyle arama yaptı” başlık bir haber geçti ajanslar. İstanbul Büyükçekmece’de polis ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla kazı yapıyorlardı. Kazı yerinde bir de ambulans bekletiliyordu.

Gün ağardı, belediyeden vidanjör getirildi. Kazı yapılan bölgedeki su birikintisi çalışmalara engel oluyordu.

Peki polis ne arıyordu?

AKLA GELEN DİĞER KAZILAR

Haber merkezindeki kıdemli editörlerin aklına Ergenekon kumpası sırasındaki Poyrazköy, Zir Vadisi, Silivri kazıları geldi.

2016 yılında Mersin’de MİT gözetiminde kazı yapılan daha sonra definecilerin dadandığı gizemli ev de hatırlardaydı.

NEREDE ÖLDÜRÜLDÜ, NEREYE GÖMÜLDÜ

Öğlene doğru bölgeden gelen haberlere göre bir süredir kayıp olan ve öldürüldüğü belirtilen 39 yaşındaki Murat Kartal‘ın cesedi aranıyordu.

“Kasten öldürme” ve “Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarını içeren soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanık, başta cinayet olmak üzere çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen Murat Kartal’ın cesedinin Büyükçekmece’deki boş bir araziye gömüldüğünü iddia etmişti.

Kazı çalışmasının üçüncü gününde detaylar ortaya çıktı.

YEDİ YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYET

23 Aralık 2015, İstanbul

Edip Fırat, Ataşehir’de müteahhitliğini yaptığı binanın önünde çıkan kavgada öldürüldü. Fırat’a peş peşe ateş eden Murat Kartal polis tarafından yakalandı.

Murat Kartal, Edip Fırat’ı neden öldürmüştü? İddiaya göre Kartal, Fırat’ın kiracısıydı, ikisi arasında 1750 liralık bir fatura yüzünden tartışma yaşanmıştı.

Edip Fırat, uyuşturucu ticareti denilince ilk akla gelen ailelerden Baybaşin‘lerin bir ferdiydi, soyadını değiştirip, Fırat’ı almıştı.

AMCASINA TESLİM ETTİLER

Çok sayıda sabıkası olan Murat Kartal, Edip Fırat’ı öldürmek suçuyla girdiği cezaevinden geçen yılın son aylarında çıktı.

20 Ocak’ta Kartal’ın Maltepe’deki evinin kapısını iki polis çaldı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut ellerindeki sahte yakalama müzekkeresini göstererek Kartal’ı gözaltına aldılar.

Şişli’de özel bir hastanenin önünde buluştukları Yavuz Yavuztürk‘e teslim ettiler. Yavuz Yavuztürk de eski bir Baybaşin’di, o da yıllar önce soyadını değiştirmişti ve Kartal’ın 2015’te öldürdüğü Edip Fırat’ın amcasıydı…

Yavuz Yavuztürk, 2009 yılında, kayınpederi eski Van milletvekili Mustafa Bayram gibi adı birçok uyuşturucu kaçakçılığına karışan Cumhur Yakut‘un üç akrabasını, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle kaçıran isimlerden biriydi. Yakut’un akrabaları Baybaşin ailesine ödenen 300 bin Euro ve 76 bin dolar fidye sonrası serbest bırakılmıştı.

TELEFON SİNYALLERİ TESPİT EDİLDİ

Murat Kartal’ın annesi, oğlunun kaybolduğunu, nişanlısı G.’ye “Gayrettepe’ye götürülüyorum” dediğini belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. HTS sinyallerine göre Murat Kartal’ın telefon sinyali Şişli’de kesildi. Soruşturmayı yürüten polislerin, Kartal’la husumetlerini ilişkilendirdiği Baybaşin ailesinin fertlerinin telefonları da Büyükçekmece’de sinyal veriyordu.

ESKİ MİLLETVEKİLİ İTİRAFÇI OLDU

Ekipler, Yavuz Yavuztürk’ün polis memurları Erdem Öntürk, Fatih Erkut ve eski Diyakbakır milletvekili A.T.‘yle bağlantısını tespit etti. İtirafçı olan eski vekil, Murat Kartal’ı Yavuz Yavuztürk’ü Büyükçekmece’de bir köşke getirdiklerini, daha sonra kendisini bir daha görmediğini söyledi. Köşkte yapılan aramada Kartal’ın ayakkabıları ve kan izleri bulundu.

CANLI CANLI GÖMDÜLER

Deniz kıyısındaki köşkün çevresindeki boş arazide yapılan çalışmaların üçüncü gününde Murat Kartal’ın cesedi bulundu. Elleri kelepçeliydi, kelepçe kazı çalışmasında kullanılan kepçeye takılmıştı. Baybaşin ailesi yıllan önce Edip Fırat’ı öldüren Murat Kartal’ı cezaevinden çıkınca, polis memurlarını kullanarak ele geçirmiş, işkence ettikten sonra canlı canlı gömerek, intikam almışlardı.

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