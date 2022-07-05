Nero’yu silahla öldürmüştü… Öldürdüğü köpeğin sahibini de mahkemeye verdi

Nero isimli köpeği evin bahçesinde iki kurşunla öldüren Alp Erkin, hakkında verilen takipsizlik kararı sonrası Nero’nun sahibi Deniz Özula’yı kendisine “iftira” attığı gerekçesiyle savcılığa şikayet etti.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Sarıyer'de 2020 yılında meydana gelen olayda, Deniz ve Can Özula çifti tatile gittikleri için köpekleri Nero'yu arkadaşları Bayram ve Hilal Ö.'ye emanet etti.

Olay günü Özula çiftinin evine gelen Bayram ve Hilal Ö. Nero'yu yürüyüşe çıkardı. Eve döndükleri sırada ise Özula çiftinin komşuları Alp Erkin ve eşi Sadiye Erkin karşılaştılar.

Nero evinin bahçe kapısından geçtiği sırada Sadiye Erkin demir kapıyı hızla köpeğin üzerine doğru ittirdi.

Canı yanan köpek Sadiye Erkin'in bacağını ısırdı. Bunu gören Alp Erkin belindeki silahı çıkararak Nero'yu iki kurşunla öldürdü.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Her saniyesi güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Nero'nun sahibi Deniz Özula, Alp Erkin hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası Erkin'in Nero'yu meşru müdafaa kapsamında öldürdüğü belirtilerek takipsizlik kararı verildi.

Verilen takipsizlik kararının ardından harekete geçen Alp Erkin, Deniz Özula'nın kendisine iftira attığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yapılan şikayet sonrası Özula hakkında, “iftira” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanık Deniz Özula avukatı Didem Denker ile katılırken, şikayetçi Alp Erkin de hazır bulundu.

“ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDUM”

Duruşmada savunma yapan Özula, Alp Erkin hakkında iki şikayet dosyası olduğunu söyledi.

Birinin köpeği Nero'yu silahla vurarak öldürmesi hakkında olduğunu söyleyen Özula, “Diğer şikayet konusu ise karşı komşum olan müşteki yaklaşık 9-10 yıldır konolosluk plakası olan yeşil CC plakalı bir araçla gezmektedir. Ayrıca evinin bir duvarında, ‘konsolosluk girilmez' diğer duvarında ise, ‘fahri konsolosluk' yazıları bulunmaktadır. Bu hususta şikayette bulundum. Benim şikayetim sonrası bu tabelalar söküldü. Plaka da kaldırıldı. Her iki şikayetim hakkında da takipsizlik kararı verildi” dedi. Nero'nun ölümü konusunda verilen takipsizlik kararı sonrası Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu söyleyen Deniz Özula, “Diğer takipsizlik kararına ise itiraz etmedim. Zira ben vatandaşlık görevimi yaptım. İftira attığım hususunu kabul etmiyorum” dedi.

“SON VERMEK İÇİN ŞİKATTE BULUNDUM”

Savunmanın ardından söz verilen Alp Erkin ise sanık hakkında başka devam eden soruşturmalar da olduğunu söyleyerek, “Benim ve ailem hakkında sürekli asılsız şikayetlerde bulunmaktadır. Bu asılsız şikayetlere son vermek için şikayette bulundum. Şikayetçiyim” dedi. Alınan savunma ve beyanların ardından eksik hususların giderilmesi için mahkeme duruşmayı erteledi.

“ADALETİ ARADIĞIM KONUDA SANIK SANDALYESİNE BEN OTURDUM”

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan Deniz Özula, “Bugün burada iftira olmayan hususlarda kendimi savunmak için bulundum. Kendi özel mülkümün bahçesinin içindeki köpeğim Nero'yu dışarıdan haneme saldırarak ve zorla bahçe kapımı açarak silahla katleden aile, benimle ilgili iftira davası açtı. Neromu öldürürlerken de bunu kamera önünde yapmaktan asla çekinmediler. Adaleti ve hakkı aradığım her iki konuda da karşı taraf yerine sanık sandalyesine bugün ben oturdum” dedi.

İlginizi Çekebilir Köpeklerin saldırısına uğrayan minik Asaf öldü