O etleri yağmur duasında 1500 kişiye ikram etmişler

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kamyon kasasında taşınan etlerin yağmur duası etkinliğinde 1500 kişiye ikram edildiği ortaya çıktı. Etlerin kamyonetin kasasında açık şekilde taşınması tepkiye neden olurken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ankara Polatlı’da önceki gün mezbahada kesilen küçükbaş hayvanların eti, Sarıoba Mahallesinde yağmur duasına katılan vatandaşlara ikram edilmek üzere kamyonetin kasasında açık şekilde yüklenerek götürüldü. Üzeri kapatılmadan götürülen etlerin bulunduğu kamyoneti görenler duruma tepki gösterdi.

O GÖRÜNTÜ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Etler, daha sonra mahalleye götürülüp parçalanarak, pişirildikten sora etkinliğe katılan yaklaşık 1500 kişiye ikram edildi. Etlerin hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

“ACİL GİTMESİ GEREKİYORDU, ÜZERİNE NAYLON ÖRTÜP BAĞLADIK”

Sarıoba Mahallesi Muhtarı Hakan Güngör, etleri taşıyacak soğuk hava depolu ve kapalı bir araçlarının olmadığını belirterek, etlerin yağmur duasına yetişmesi için acil gitmesi gerektiğini söyledi. Etlerin üzerine naylon örttüklerini ve bağladıklarını kaydeden Güngör, uygun şartlarda taşıyacak bir araç bulamadıkları için mecburen bu şekilde götürdüklerini ifade etti. (DHA)

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