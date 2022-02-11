O kursta görevli 7 kişi için yeniden soruşturma başlatıldı…

Erzurum Palandöken İlçesi'nde bulunan Hacı Bahattin Evgi Kuran Kursu’nda yaşanan taciz olayı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirdiği murakıbın raporu doğrultusunda, Kurs Müdürüne 8/1 oranında maaş cezası verilirken, 7 çalışanda görevlerine geri dönmüştü. Göstermelik ceza sonrası Erzurum Valisi Okay Memiş, harekete geçti. Memiş, 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, yeniden ön soruşturma yapılması için 3 müfettiş görevlendirdi.

Orhan BOZKURT

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Erzurum merkez Palandöken ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda görevli belletmen H.A.’nın yaşları 10 ila 11 arasında değişen 7 çocuğa cinsel istismarda bulunulması sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan idari soruşturma tepki topladı.

Diyanet tarafından yapılan soruşturmada Kurs Müdürüne 8/1 oranında maaş cezası verilirken, 7 çalışanda görevlerine geri dönmüştü.

VALİLİK, KURS GÖREVLİLERİ HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATI

Kurs çalışanlarına verilen bu göstermelik ceza sonrası Erzurum Valisi Okay Memiş, harekete geçti.

Memiş, 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, yeniden ön soruşturma yapılması için 3 müfettiş görevlendirdi.

Mağdur çocukların aileleri tarafından 7 çalışan hakkındaki adli soruşturmanın yapılabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre soruşturma izni vermesi gerekiyor. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu çalışanların soruşturulması için hala izin kararı çıkmadı.

TUTUKLU BELLETMEN H.A., 31 MAYIS’TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Öte yandan Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame Erzurum 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

7 sayfalık iddianamede, tutuklu bulunan H. A. hakkında, ‘çocukların nitelikli cinsel istismarı, çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, hakaret, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istendi. H. A., 31 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.

Konu hakkında Erzurum İl Müftülüğü’nden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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