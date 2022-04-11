O trafik magandasına ceza yağdı

İstanbul Maltepe'de aracında bebeği de bulunan bir kadın sürücüye küfür ettiği iddia edilen ve yumrukla aracın aynasını kıran maganda gözaltına almıştı. Trafikte drift götürüleri de ortaya çıkan magandaya adeta ceza yağarken ehliyetine de el konuldu.

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Maltepe'de 9 Nisan'da 22.10 sıralarında meydana gelen olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiye sebep olmuştu. O görüntülerde seyir halindeki bir otomobile yan taraftan gelen lüks bir aracın yanaştığı görülüyor.

Sürücü bir anda camdan sarkarak, kadın sürücünün kullandığı aracın aynasını yumrukla kırıyor. Sonra da yoluna devam ediyor. O anları kaydeden kadın sürücü saldırganın kendisine küfrettiğini belirtirken, bir yandan da korkuya kapılarak ağlayan çocuğunu sakinleştirmeye çalışıyor.

DRİFT GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul polisi o görüntüler üzerine yapılan çalışmayla saldırgan sürücüyü belirleyerek Üsküdar'da gözaltına almıştı. Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda yakalanan şüpheli şahsın, önceki bir tarihte Arnavutköy'de drift yaptığı ve TEM Otoyolunda makas atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Şüphelinin sosyal medya hesaplarında belirlenen görüntüler üzerine de işlem yapıldı.

CEZA YAĞDI

Şüphelinin görüntülerden tespit edilen trafik ihlalleri sebebiyle ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun “Drift” maddesinden 9 bin 125 lira “Makas Atmak” maddesinden bin 823 lira ve “Yakın takip” maddesinden 196 lira ceza kesildi. Toplam 11.144 lira idari para cezası işlemi uygulanan sürücü hakkında, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” içerikli TCK 179/2 maddesi gereğince adli işlem de başlatıldığı öğrenildi.

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