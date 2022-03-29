O ürünlerden vazgeçtik ekmeği zor buluyoruz!

Erdoğan’ın manda yoğurtlu, kestane ballı tarifine halktan tepki... İstanbul Eminönü’nde halka, “Erdoğan’ın saydığı şifalı ürünleri alabiliyor musunuz” diye sorduk. “O’na afiyet olsun. Bunlar bizim için lüks” yanıtını aldık...

Batuhan SERİM

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Millet geçim derdiyle boğuşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan; manda yoğurtlu, medine hurmalı, kestane ballı ve yulaf ezmeli “şifalı” karışım tarifi verdi. Erdoğan'ın sözlerine çok sayıda siyasetçi ve vatandaş tepki gösterdi. SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Eminönü Çarşısı'nda halka ‘Bu ürünleri alabiliyor musunuz' diye mikrofon uzattı. Vatandaşlar şöyle isyan etti:

■ Yılmaz Tuna: Neredeee… O ürünlerden vazgeçtik, ekmek aldığımıza şükrediyoruz. Ekmekten de vazgeçtik; faturaları ödesek yetiyor bize. Başka bir şey istemiyoruz. Yedikleri şifa evet ama biz yiyemiyoruz.

■ Halis Bingöl: Bulunduramıyorum. Çünkü onları almak için benim aylığımın 12-15 bin lira civarında olması lazım. O'na afiyet olsun. O zaman vatandaşlara birer koli göndesin. Vatandaş da rahat etsin, onun gibi şifayı bulsun. O şifayı buluyorsa biz de bulmak istiyoruz.

■ Celal Yüksel: Saray'larda bunlar çok basit gibi geliyor. Yaşam mücadelesi veren insanın bu seçkin ürünlere ulaşması çok zor. Biz, ertesi gün ne yiyeceğimizin hesabını yapıyoruz.

■ Kazım Gümüş: Biz normal yoğurt bulamıyoruz, manda yoğurdunu nereden bulacağız? Onun için toz pembe dünya.

■ Cengiz İmat: Toplumun büyük bir kesimi bu ürünleri tedarik etmekte zorlanır. Bizim için lüks. Normal yoğurdu bile zor alıp yiyebiliyoruz.

■ Esma İpek: Apartmanca yoğurda girip bölüşürsek belki bulundurabiliriz. Biz Saray'da yaşamadığımız için o tariflere uyamıyoruz.

■ Mercan Şeker: Bulunduramam. Evimize birini alabiliyorsak, öbürünü alamıyoruz.