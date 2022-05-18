Oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen babaya linç girişimi

Ankara'da vahşet... Onur G., oğlu Kadir'i balkondan düştü diyerek hastaneye götürdü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen can veren 2.5 yaşındaki çocuğun, babası tarafından piknik tüpüyle dövüldüğü iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve eşinin evi terk ettiği öne sürülen Onur G., oğlu Kadir G.’yi balkondan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdü.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

2.5 yaşındaki Kadir G. sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun ölümünü şüpheli bulan polis, baba ve aynı evde yaşayan kardeşini gözaltına aldı. Baba Onur G., polis tarafından evden çıkarılırken mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

“KARISI KAÇTI, ÇOCUĞU BENİMSEYEMEDİ”

Mahalle sakinlerinden Ali Ekber Elekçi, Onur G.’nin cezaevinden yeni çıktığını, girmeden önce karısının hamile olduğunu belirterek, şunları söyledi: Onur G. çocuğu benimseyemedi, karısı da evden kaçtı. Hırsını çocuktan çıkarmaya başladı. Çocuğun kemerle boğazını sıkıyor, dövüyor. Sabah erken saatte çocuğu alıyor, balkondan düştü diyerek hastaneye götürüyor.

“ŞİKAYET ETTİK AMA KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ”

Komşularından Ergün D. ise baba hakkında daha önce şikayette bulunduklarını belirterek, “Sosyal Hizmetler görevlilerine şikayet edildi, emniyete şikayet edildi. Ancak hiçbir müdahale yapılmadı. Dedesi evde, öldüren kişinin kardeşi evde. Aynı evde iki odada yaşıyorlar, hiç mi duymadınız? Bu kadar mı vicdansızsınız ?” ifadelerini kullandı. (DHA)

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