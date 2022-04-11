OGM işçi alımı başvurusu başladı! OGM işçi alımı başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

OGM işçi alımı başvurusu bugün itibariyle başlıyor. OGM işçi alımı ile İŞKUR üzerinden başvuru yapan 5000 kişi istihdam edilecek. Birçok şehirde gerçekleştirilecek işçi alımı için İstanbul’a 74, İzmir’e 113, Ankara’ya ise 128 kişilik kontenjan ayrıldı. En geniş kontenjan ise 270 kişi ile Kastamonu’ya verildi. OGM işçi alımı başvurusu 15 Nisan'a kadar devam edecek, başvuru Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

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OGM işçi alımı başvurusu ile orman işçisi pozisyonunda 3937, itfaiyeci pozisyonunda 500, aşçı pozisyonunda 280, fidanlık işçileri ve bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 kişi istihdam edilecek.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

OGM işçi alımı başvurusu 11 Nisan ile 15 Nisan arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

OGM KONTENJAN VE BÖLÜMLERİ







OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8. Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

DİĞER ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,

2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3. Cinsiyeti erkek olmak,

4. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak,

5. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.

DİĞER FİDANLIK İŞÇİLERİ VE BAHÇIVANLAR ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

AŞÇI ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,

2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3. * Aşçılık Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri veya,

* Aşçı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi veya,

* Ortaöğretim Aşçılık bölümünden mezun olmak veya,

* Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır

Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, Yukarıdaki mezuniyet, sertifika veya mesleki yeterlilik belgelerinden en az bir tanesine sahip olmak.

4. En az 1 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek),

5. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

İTFAİYECİ ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ortaöğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,

2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

4. Cinsiyeti erkek olmak,

5. * Ortaöğretim İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümünden mezun olmak veya,

* İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma, Sivil

Savunma ve İtfaiyecilik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Acil Durum ve Doğal Afet Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Yangın ve Doğal Afetler ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

6. Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.

İŞLETME ELEKTRONİK BAKIMCISI ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,

2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

4. Cinsiyeti erkek olmak,

5. *Ortaöğretim Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Bölümlerinden veya,

* Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.