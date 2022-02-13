Öğretim görevlisinin eşine kadro kıyağı iddiası

Karabük Üniversitesi'nde verilen akademik kadro ilanına başvuran adayların ALES puanları yüksek olmasına rağmen sınavda elendiği ve aynı üniversitede öğretim görevlisinin eşinin kadroya alındığı iddia edildi.

İsmail AKDUMAN

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Karabük Üniversitesi, 31 Aralık’ta çeşitli branşlarda akademik kadro alımı yapmak için ilan verdi. İlanda Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümüne 1 personel alınacağı belirtilerek, özel şartlarda Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak, tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında Sağlık alanında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak şartları arandı. Bazı adaylar şartları karşılamadığı için elenirken sınava 6 kişi girmeye hak kazandı.

SINAV 2 KEZ ERTELENDİ

Üniversite 21 Ocak günü yapılacak olan sınavların kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle önce 25 Ocak tarihine ardından da 7 Şubat’a erteledi. Üniversiteden geç bildirmesi nedeniyle iki kez kente gelip memleketlerine geri dönen adaylar, Safranbolu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulunda 7 Şubat’ta yapılan sınava girdi. ALES ve lisans mezuniyet notunun ortalamasına göre sıralanan adaylara her biri 20 puan olan 5 klasik soru soruldu.

PUANI AZ OLAN KADROYA GİRDİ YÜKSEK OLAN YEDEĞE ALINDI

ALES ve lisans mezuniyet not ortalaması 84,571 ile en yüksek olan adaya, sınavdan 37 puan verilirken, ortalaması 76,116 ve sınava giren adaylar arasında 5. sırada olan aynı zamanda eşi aynı üniversitede öğretim görevlisi olan Ü.T’ye 57 puan verildi. 3 notun ortalamasıyla Ü.T 69,682 puan ile ilk sıraya çıkarken, diğer aday yedek listesine alındı.

EŞİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Karabük’te yaşayan Ü.T’nin, eşi H.K.K.T’nin aynı üniversitenin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda, Dişçilik Hizmetleri Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde öğretim görevlisi olduğu, kendisinin de Sağlık-Sen Karabük Şubesi yönetim kurulunda bulunduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda Sağlık İl Müdürlüğü’nde İş Sağlığı ve Güvenlik uzmanı olarak çalışan Ü.T, 2021 yılında İşletme Bölümü tezli yüksek lisansını ise içme suyu markaları üzerine yaptığı ileri sürüldü. Sınava giren diğer adayların ise farklı illerdeki çeşitli üniversitelerde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapıkları ve Ü.T’nin ise ilanda aranan özel şartları dahi karşılamadığı iddia edildi.

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