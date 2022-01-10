Öğretmen adaylarından ‘mülakat’ protestosu

KPSS’de yüksek puan alıp, sözlü mülakatta elenen öğretmen adayları eylem düzenledi. Öğretmen adayları iktidara, "Mülakat kaldırılsın, mülakat değil liyakat" diye seslendi.

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KPSS'de yüksek puan alıp, sözlü mülakatta elenen öğretmen adayları bugün Ankara'da seslerini duyurmak için eylem düzenledi.

Çalışma haklarının elinden alınmasına tepki gösteren öğretmen adayları, “Yüzde 3 değiliz vatan evlatlarıyız”, “Mülakat kaldırılsın”, “Mülakat değil liyakat”, “KPSS'DE 90 mülakkatta 55” dövizleri açtı.

CHP: MÜLAKAT BELASINDAN BU ÜLKEYİ KURTARACAĞIZ

CHP Ankara İl Gençlik Kolları da eyleme katılım sağladı. Gençlik Kolları'nın açıklamasında, “Bugün KPSS'den yüksek puan alıp, mülakatta elenen arkadaşlarımızın mağduriyetini anlatmak için yaptıkları basın açıklamasına Ankara Gençlik Örgütlerimiz ile birlikte katılım sağladık. Mülakat belasından bu ülkeyi kurtaracağız” denildi.

KILIÇDAROĞLU TEPKİLER ÜZERİNE MEB’E GİTMİŞTİ

KPSS'den yüksek puan alıp mülakatta elenerek haksızlığa uğradıklarını iddia eden öğrenciler, ‘mülakata hayır' etiketi ile binlerce paylaşım yaparak konuyu gündeme getirmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mülakatta elenen öğretmen adayları için Milli Eğitim Bakanlığı binasına gitmiş ve binaya alınmamıştı. Kılıçdaroğlu, “Haksızlık yapanlar görecekler, haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Bu şeytanlarla hesaplaşmak da benim namus borcumdur, boynumun borcudur” demişti.

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