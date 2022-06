Öğretmenine yumruk atıp, bıçak çeken öğrenci için 2 suçtan iddianame

İzmir'in Bayraklı ilçesinde okulda kavga sırasında araya giren kadın öğretmen C.F.U.'ya yumruk atıp, 4 gün sonra da durakta otobüs beklerken bıçak çektiği öne sürülen ortaokul öğrencisi A.N. hakkında 'basit yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından iddianame hazırlandı.

Olay, 9 Mayıs’ta Şehit Uğur Sarıkaya Ortaokulu’nda meydana geldi. Matematik öğretmeni C.F.U.’nun bahçede nöbetçi olduğu gün öğrenciler arasında kavga çıktı.

5’inci sınıf öğrencisi A.N. iddiaya göre, kavgayı ayırmaya çalışan kadın öğretmen C.F.U.’nun yüzüne yumruk attı.

A.N. yanlışlıkla yumruğu attığını belirterek özür diledi. C.F.U.’nun özrü kabul etmesiyle konu kapandı.

Bu olaydan 4 gün sonra A.N., durakta otobüs bekleyen C.F.U.’ye bıçak çekip, kaçtı. Öğretmen C.F.U. bu kez öğrenciden şikayetçi oldu ve A.N. gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.N.’ye ev hapsi cezası verildi. A.N. 20 gün evde kalarak cezasını tamamladı.

‘BİR SIKINTI MI VAR HOCAM’

Olay ile ilgili yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, öğretmen C.F.U.’nun ifadelerine yer verildi.

C.F.U.’nun, olay günü otobüs durağında beklerken A.N.’nin cebinden çıkardığı sustalı bıçağı kasık bölgesine tutup ‘Bir sıkıntı mı var hocam” dediğini, kendisinin “Ne yapıyorsun?’ diye bağırarak kaçtığını söylediği belirtildi.

Soruşturma kapsamında bölgede incelenen kamera kayıtlarında A.N.’nin elinde bıçağa benzer bir cisimle yürüdüğünün tespit edildiği ifade edildi.

A.N.’nin iddianamedeki ifadesinde ise öğretmeninin tehdit etmediğini, yolda bulduğu bıçağı öğretmenine gösterdiğini söylediği aktarıldı.

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, A.N.’nin ‘basit yaralama’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından yargılanmasını talep etti. (DHA)