Öğretmenlerin Erdoğan’ın mitingine zorla götürülecekleri iddiasına CHP’den tepki

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır mitingine öğretmenlerin katılımı için okul yönetimlerince baskı yapıldığı iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı. Kaya, öğretmenlerden mitinge katıldıklarını gösteren fotoğraf çekmelerinin de istendiğini kaydetti. Erdoğan'a seslenen Kaya, "Eğer öğretmenin mitinge katılmasını istiyorsan önce 15 Ekim'de öğretmenlerin Ankara'da yapacakları mitingin önündeki engelleri kaldır" diye konuştu.

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır mitingine özellikle sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin katılması yönünde yapıldığı iddia edilen baskılara tepki gösterdi.

Kaya, öğretmenlerden mitinge katılmaları ve katıldıklarını gösteren fotoğraflar çekmelerinin de istendiğini kaydederek, Erdoğan’a seslendi.

“DİYARBAKIR VALİSİNİ UYARIYORUM”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın açıklamalarının tamamı ise şöyle:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’a gelecek. Hoş gelir, sefa gelir. Ancak yaptığı iş şu; Okullarda öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen ve ek derste derse girenleri zoraki ama onun dışındaki tüm öğretmenleri kendi mitingine katılmaya zorluyor. Eğer öğretmenin mitinge katılmasını istiyorsan önce 15 Ekimde öğretmenlerin Ankara’daki yapacakları mitingin önündeki engelleri kaldır.

Öğretmen kendi hakları için kendi haklarını haykırmak için sizin mitinginize de gelebilir. Ama bunu işgüzar yöneticilerin zorla okuldaki öğretmenlere ‘Katılacaksınız, selfie çekeceksiniz ve bunu bize göndereceksiniz’ diyerek bir uygulama olamaz.

Bu Cumhurbaşkanına yakışmıyor. Diyarbakır’da yapacağı mitingin katılımı meta zoruyla olacağı aşikardır. Buradan Diyarbakır Valisi’ni uyarıyorum. İl Milli Eğitim Müdürü’nü uyarıyorum. Her şeyden önce de Cumhurbaşkanı’nı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum”