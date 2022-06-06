Okulda dansözlü eğlence açıklaması: Çalgıcı hanımın kızı…

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir okulun okul aile birliği tarafından gelir elde etmek için düzenlenen ve büyük tepki çeken dansözlü eğlenceyle ilgili açıklama geldi.

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Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı İlkokulu, Çalı Ortaokulu ve Çalı İmam Hatip Ortaokulu'nun ortak kullandığı çok amaçlı salonda okul aile birliği tarafından okula gelir elde etmek için yapılan kadınlara dansözlü eğlence Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy tarafından sert bir dille eleştirildi.

Toy, eğlencenin videosunu paylaşarak “Yetişkinlere yönelik olarak okul salonunda yapılan bir etkinlikte öğrencilerin gözü önünde dansöz oynatılması çocuk gelişimi açısından da son derece sakıncalıdır” ifadelerini kullandı.

BİRLİK GÖREVDEN ALINDI, MÜDÜRE İNCELEME

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Tüfekçi, Okul Aile Birliği’nin görevden alındığını belirterek, şunları söyledi:

– Hanımlar arasında bir etkinlik düzenlenmiş. Okul Müdürü bu etkinlikte yok. Kırsal alanlarda, belde ve köylerde eğitime devam eden ya da kapatılmış bir çok okulumuz var. Bu mahallelerde düzenlenen köy hayrı, yeni doğan mevlidi, askere uğurlama, nişan gibi etkinliklerde yararlanılıyor.

– Dansöz tutma diye bir durum söz konusu değil. Akşam için çağrılmış piyanist şantöz, çalgıcı hanımın kızı sahne almış. Okul Müdürü ile ilgili de inceleme devam ediyor. Mevzuat uygulanıyor.

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