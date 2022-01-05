Ömer Çelik: Karşımızda pek çok meydan okuma var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'li milletvekilleriyle yaptığı toplantı sonrası konuşan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Son zamanlarda karşımızda pek çok meydan okuma var. Siyasi, ekonomik açıdan Sayın Cumhurbaşkanımız arkadaşlarımızla paylaştı" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle AKP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:

– Milletvekilleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı istişarelerin temelini, 2023’e doğru giderken seçimlerin AK Parti gündeminde sürekli vatandaşlarıyla daha yoğun buluşma, hem ülke hem de uluslararası siyasetle hem de illerdeki bu fotoğrafları çekmeye önem veriyor.

– Bugün de milletvekillerimiz ülkedeki genel siyaset, bölge siyaseti ve illeriyle ilgili değerlendirmelerini paylaştılar. Takip edilecek projeler, siyasetler var onlar da arkadaşlarımız tarafından not alındı.

ZEHİRLİ BİR DİL KULLANILIYOR

– 2023’e giderken, bütün stratejilerin ortak akılla belirlenmesi bakımında bu toplantıların yapılması hem de bundan sonra sahada nasıl bir stratejiyle yürünmesi bakımından bir harita çıkarılacak.

– Son zamanlarda karşımızda pek çok meydan okuma var. Siyasi, ekonomik açıdan Sayın Cumhurbaşkanımız arkadaşlarımızla paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’ye karşı vatandaşlarımıza karşı dozu artan bir yıkım siyasetine dönüşen zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz. AK Parti buna karşı mücadele verecektir. Geçmişte bunu vesayet adına yapıyorlardı şimdi demokrasi, hukuk, özgürlük diyorlar ama son derece zehirli bir dil kullanmaya devam ediyorlar.