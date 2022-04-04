‘Önce deprem vurdu sonra TOKİ!’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 2020 yılında depremle sarsılan İzmir ve Elazığ'daki vatandaşların konut mağduriyeti yaşadığına dikkat çekti.

Mehmet SERBES

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 2020 yılında depremle sarsılan İzmir ve Elazığ'daki vatandaşların konut mağduriyeti yaşadığına dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle 7 maddelik soru önergesi hazırlayan Dr. Şevkin, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşıdı.

“DAİRE SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ”

İzmir’de 30 Ekim 2020’de gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların konut teslimi süreci devam ederken proje alanlarında daire sayısının düşürülüp yerine dükkân yapılınca bazı ailelerin açıkta kaldığını ve bu ailelerin mağduriyetinin giderilmediğini kaydeden Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, Elazığ’da ise 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası hak sahiplerinin konutlara kavuşmanın mutluluğunu dahi yaşayamadan sorunlarla boğuştuğuna dikkat çekti.

“EVLERİNE YERLEŞEMEDEN ÇIKTILAR”

8 Ocak’ta anahtar teslimi yapılan Elazığ Abdullahpaşa 4. Etap TOKİ konutlarında vatandaşların hâlâ doğalgazın yanmadığını iddia ettiğine işaret eden Dr. Şevkin, soru önergesinin açıklamasında “Vatandaşların Emlak Konut ve yüklenici firma arasında kaldığı, bazı vatandaşların evlerine yerleşemeden çıkmak zorunda kaldığı ve blokların bodrum katlarının havuza döndüğü iddia edildi.

Ayrıca Elazığ’da 2019’da yapım sözü verilen sosyal konutlar, 2020’deki Elazığ Depremi nedeniyle hak sahipleri yerine depremzedelere verildi. Depremzedelerin yerleşmesinin ardından boş kalan dairelere kura ile bazı hak sahipleri yerleşti ancak 840 ila bin 22 lira arasında değişen aylık taksitler bin 700 ila 2 bin liraya kadar yükseltildi. Ayrıca hak sahiplerinden yüzde 10 peşinat da isteniyor” ifadelerine yer verdi.

“SORUNLAR GİDERİLECEK Mİ?”

Vatandaşın adeta sokağa terk edildiğini vurgulayan CHP'li Dr. Şevkin, bu bilgiler ışığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un şu sorulara yanıt vermesini istedi:

1- Türkiye'de 2002 yılından bu yana meydana gelen depremlerden sonra istemelerine rağmen konut sahibi olamayan depremzede var mıdır? Varsa kaç kişidir?

2- İzmir'deki deprem sonrası yapılan konutlara yerleşemeyen kaç depremzede aile kalmıştır? Bu ailelerdeki toplam birey sayısı kaçtır?

3- İzmir depremi konut mağduru ailelerin mağduriyeti giderilecek midir? Giderilecekse ne zaman?

4- Elazığ'da 2019 yılında konut hakkı elde eden ancak meydana gelen deprem nedeniyle konutları depremzedelere verilen kaç aile vardır?

5- Elazığ'daki konutları depremzedelere verilen ancak geriye kalan boş konutlara yerleşen hak sahibi sayısı kaçtır?

6- Elazığ'da konut hakkı elde etmesine rağmen konut sahibi olamayan, kalan boş konutlara da yerleşemeyen aile sayısı kaçtır?

7- Hak sahibi olmasına rağmen konut sahibi olamayan Elazığ'daki ailelerden kaç kişi konteynerkent ya da çadırlarda yaşamaktadır?

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