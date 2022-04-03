Organizatör kaçtı, 70 göçmen teknede aç susuz ölüm kalım mücadelesi verdi

Akdeniz’ de organizatörün jet skiye binip kaçtığı ve içerisinde 70 göçmenin bulunduğu tekne sürüklenirken bulundu. Aç ve susuz günlerdir sürüklenen teknedeki göçmenlerden bazılarının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Türkiye kıyılarından aldığı 70 göçmeni İtalya'ya götüren 18 metrelik yelkenli teknede bulunan iki organizatörün Akdeniz'deki Mora Yarımadası'na 12 mil açıkta iken jet skiye binerek kaçmalarının ardından tekneyi çalıştıramayan ve Akdeniz'de sürüklenen 18 metrelik teknedeki 70 göçmen yapılan operasyon ile dün akşam saatlerinde kurtarıldı.

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından www.ertnews.gr'nin okuyucularına duyurduğu haberde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu, aç ve susuz olarak yarı baygın vaziyette bulunan yelkenli teknedeki göçmenler Yunanistan sahil güvenliği tarafından çekilerek Katakola kenti limanına getirildi. Göçmenlerin teknede yaşadıklarını anlatan fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Yaşam mücadelesi veren göçmenlerden bazılarının hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı, göçmenlerin verdikleri ifadeden Türkiye kıyılarından ayrılıp İtalya'ya gitmekte iken iki organizatörün jet skiye binerek Akdeniz'in ortasında kayıplara karıştığı belirtildi.

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