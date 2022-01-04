Şahan sordu, bakanlık itiraf etti

Şahan Gökbakar, orman yangınlarını hatırlatıp her fırsatta, "Gelecek yıl kendi filomuzu kuracağız" diyen Tarım Bakanı Pakdemirli'ye hazırlıkları sordu, Orman Bakanlığı verdiği yanıtta, Türkiye'nin bu yıl da kendi filosunu kuramayacağını itiraf etti. Bakanlık, 3 yıldır çürümeye terkettiği THK uçaklarından yine bahsetmedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında geçtiğimiz yaz yaşanan büyük orman yangınlarının üzerinden 6 aydan uzun süre geçti. Binlerce hektar ormanlık alanın kül olduğu yangında akıllarda yangın söndürme uçakların yetersizliği kaldı.

GÖKBAKAR, PAKDEMİRLİ’YE SORDU

Yangın alanlarından yaptığı canlı yayınlarla yardım talebinde bulunarak vatandaşların ilgisini çeken ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, dün akşam sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yangın söndürme uçaklarının akıbetini sordu. Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Evet, 5-6 ay geçti o yangın felaketlerinin üzerinden. Amfibik yangın uçağı filosu kurmalıyız diye defalarca söyledim. Bu yaz gelmeden, yine hazırlıksız yakalanmadan bu uçakları almalıyız. Soruyorum Sn. Orman Bakanı Pakdemirli bey, bu uçaklar konusunda herhangi bir adım attınız mı?”



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı yangın söndürme uçakları konusunda gelen sorular üzerine bu sabah sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. 2022 yılında alınacak hava gücü için ihale sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşan hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır.

*5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”

Bakanlık açıklamasında hangarda çürümeye bırakılan THK yangın söndürme uçakları hakkında ise bilgi vermedi.

İlginizi Çekebilir Yangın uçağı işi Bekir Pakdemirli'nin elinden alındı, milyarlık ihaleyi SSB istediğine verecek

İlginizi Çekebilir İflasın eşiğindeki Rus şirkete Türkiye'den hayat öpücüğü