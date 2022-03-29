Orman Genel Müdürlüğü 1.500 orman muhafaza memuru alacak
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.500 Orman Muhafaza Memuru alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İlan metinlerinde belirtilen şartları taşıyan adayların 4 – 10 Nisan 2022 tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
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