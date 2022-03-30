Orman Genel Müdürlüğü 283 orman mühendisi alacak
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 283 orman mühendisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İlan metinlerinde belirtilen şartları taşıyan adayların 4 – 10 Nisan 2022 tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…