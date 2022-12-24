Orman Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 249 mühendis alacak

Son dönemde sözlü sınavla personel alan kurumlar arasına Orman Genel Müdürlüğü de katıldı.

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Geçtiğimiz hafta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yayımladığı ilanla, yazılı ve sözlü sınav yapmadan mühendisten, teknikere, büro elemanından destek personeline ve güvenliğe kadar 224 sözleşmeli personel alacağını duyurmuştu.

Orman Genel Müdürlüğü de bugün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla yazılı sınav yapmadan personel alacağını duyurdu.

Genel Müdürlüğün ilanında 249 mühendis alınacağı adayların sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacağı açıklandı.

996 KİŞİ ÇAĞIRILACAK

İlanda şu ifadelere yer verildi:

“2022 yılı KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının (249) 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.”

SÖZLÜDE 70 PUAN ALAN BAŞARILI SAYILACAK

İlanda sözlü sınavdan 70 puan alanların başarılı sayılacağı belirtildi ancak burada nasıl sıralama yapılacağı netleştirilmedi.

İlanda sözlü sınava ilişkin detaylar şöyle açıklandı:

“Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.

1- Sözlü sınav konuları;

a) Genel kültürü, 10 puan

2- Uygulamalı sınav konuları;

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 25 puan

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı

faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin

uygulamalar, 20 puan

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu

elde etmeye yönelik boylama (TS 1350 ve TS 2378) ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar,

25 puan



Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve

üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır”