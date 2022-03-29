‘Ormancı’ operasyonunda gözaltılar çoğalıyor

Muğla’nın Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ve Ortaca Orman İşletme Şefliği’de jandarma tarafından sürdürülen, “Rüşvet, zimmet, irtikap ve kötüye kullanma” iddiaları ile yapılan operasyonda, müdürlükteki üst görevliler de dahil olmak üzere 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin sabah saatlerinde Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ile Ortaca Orman İşletme Şefliği'ne düzenlediği operasyonda gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Operasyonlarda Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M.’nin aralarında bulunduğu, 2 işletme şefi, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat K. ile birlikte toplam 25 kişi gözaltına alındı. Ortaca ve Dalaman Orman İlçe Müdürlüklerinde inceleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

HER YERDE ARAMA YAPILDI

Operasyonlarda gözaltına alınanlar ve orman müdürlüğü ile şefliğinin odalarının yanı sıra, ev ve araçlarında arama yapılırken, sabahın çok erken saatlerinde başlatılan operasyon ve incelemelerin devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınacaklarının sayısının artacağı ifade edildi.