Orucu bozan durumlar neler? Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken, vatandaşlar da oruç tutumaya alışıyor. Ramazan ayında orucun temel unsuru nefsi yeme ve içmeden mahrum bırakmak olmasına rağmen zaman zaman oruçlu olan kişiler unutarak su içebiliyor ya da bir şeyler yemiş olabiliyor. Diyanet'in açıklamasına göre unutarak yemek içmek orucu bozmaz.

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Orucu bozulur endişesi ile yapılmak istenen durumlara karşı Diyanet orucu bozan durumlarla ilgili bilgileri resmi internet adresi üzerinden paylaşıyor. Diyanet’in açıklamasına göre, orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

ORUCU NELER BOZAR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).