Özal’ın vakıfı yeniden doğuyor

Merhum cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın girişimiyle 35 sene önce kurulan Türk Demokrasi Vakfı yeni isimlerle tekrar faaliyete geçiyor.

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Turgut Özal'ın girişimiyle 1987 yılında kurulan Türk Demokrasi Vakfı yeni isimlerle tekrar faaliyete geçiyor. Türk Demokrasi Vakfı'ndaki yeni yapılanmada, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal ile, merkez sağın yeni kuşaktaki isimleri de yer alacak.

Vakıfta eski politikacılar Erkan Mumcu ve Mehmet Ali Bayar ile Prof. Ali Alp, TOBB eski Genel Sekreteri İsmail Köksal, ekonomist yazar Oğuz Demir de görev yapacak. Vakfın başkan yardımcılığını ise İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Kasım Han üstlendi. Vakıfta Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da yer aldı.

KURUCULARI ARASINDA MESUT YILMAZ DA VARDI

Vakıf Başkanı Salih Uzun ‘'Hedefimiz; Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna katkı sağlamak, işleyen, evrensel standartlarda bir demokrasi kurulması için yol gösterici bir hareket olmaktır'' dedi. TDV, eski Başbakan Mesut Yılmaz ile eski bakanlar Vehbi Dinçerler, Işın Çelebi, Cavit Kavak, İmren Aykut, Yılmaz Karakoyunlu, ve Mehmet Yazar tarafından kurulmuştu.