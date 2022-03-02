Özgür Özel: AKP giderayak bunu da yaptı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, aralarında Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve İTO Marmara Anadolu İmam-Hatip Lisesi'nin de yer aldığı 5 okulda AKP'liler tarafından okullarda sergi açıldığını belirterek, "Ak Parti giderayak bunu da yaptı. Liselere gitti, gençlik kollarına sergi açtırıp, o sergileri ziyaret edip gençleri yeni seçmen birimiyle temas ettirdi. Korkunun ecele faydası yok. Bunları yapmakla iktidara tutunamazsınız" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizini değerlendiren Özel,

“Ukrayna krizi bütün dünyayı, Türkiye'yi tedirgin etmeye devam ediyor. Krizin yaklaştığı, savaşın yaklaştığı günlerden, Rusya'nın ilk harekete geçtiği andan itibaren, bu Meclis'in bilgilendirilmesi gerektiğini söylemiştik.

AKP, TBMM'yi işlevsizleştirdiğini kanıtlayan bir uygulamaya daha imza attı. Krizin 7'nci günündeyiz, ısrarlarımıza ve genel görüşme yapılmasına yönelik talebimize nihayet karşılık aldık. Bütün dünyanın gündemi Ukrayna krizi, Ukrayna ile Rusya arasında yaşananlar ve Dışişleri Bakanı geliyor, gündem dışı maddeden söz isteyecek, talebi karşılanacak; 20 dakika konuşacak ve gidecek. Bu sürenin uzatılmasını teklif ettik.

Ama ‘Bakanımız 20 dakikanın yeterli olacağını söylediler' dediler. Eğer bu kriz bu parlamentoda gündem dışı diye adlandırılıyorsa, tutanaklara böyle geçecekse, işte size AKP, size cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri ucube, eşsiz, benzersiz sistemin bizi getirdiği nokta. Bu durumdan bu parlamentoyu ilk seçimden sonra derhal kurtaracağız, buna mecburuz” dedi.

“BİZİMKİLER ALGI OPERASYONLARININ PEŞİNDEYDİLER”

“Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerin bu noktaya gelmesi ve adeta çaresiz eylemsizlik içinde kaldığımız bir durumla karşı karşıyayız” diyen Özel,

“Ne yaptığını bilemeyen; ne sağa, ne sola dönemeyen, elini bile kaldırmaya korkan bir Türkiye. Fransa ve Almanya da Rusya’yla önemli ilişkiler içinde, çatır çatır yaptırımlar uyguluyorlar, kararlarına ellerini istedikleri gibi kaldırıyorlar ve ilişkilerini sürdürüyorlar.

Türkiye’nin burada yaşadığı durum gerçekten felaket. Ayrıca orada 20 binin üzerinde vatandaşımız var, çok sayıda gencimiz var. Her akşam bir televizyon programında yakarışlarını dinliyoruz.

Türkiye istihbaratı doğru değerlendirmedi, zamanında uyarıları yapmadı, vatandaşlarını oradan kurtarmadı ve herkes kurtarma operasyonlarını yaparken, bizimkiler algı operasyonlarının peşindeydiler” değerlendirmesinde bulundu.

“BÖYLE BİR ÇARESİZLİĞİ DİPLOMATİK GAF OLARAK NİTELENDİRİYORUZ”

Özel, şöyle devam etti;

“Tayyip Erdoğan’ın çatışmadan hemen önce iki ülke arasında arabuluculuk yapma talepleri dikkate dahi alınmamış. Erdoğan Avrupalı liderlerle nasihatten ötesini tavsiye ederken, Avrupa Konseyi’nin Rusya’nın üyeliğini askıya alma oylamasında çekimser kalmıştır ve bu durum Türkiye’nin iki ülke arasındaki krizde nasıl pozisyon alacağını bilmeyen ve dünya çapında da, Türkiye kamuoyunda da tuhaf karşılanan ve açıklamaya muhtaç tutumken, bunu her birisi kendi dili döndüğünce izah etmeye çalışıyorlar. Ama büyük devletler böyle yapmıyor.

Türkiye Cumhuriyeti çok önemli, çok büyük bir devletken, kendi çıkarlarını hem anlatabilecek, hem koruyabilecek, hem tavır takınabilecek bir ülkeyken maalesef Türkiye çaresiz eylemsizlik içinde durmaktadır, kıvranmaktadır. ‘Bir yandan tekrar AB üyesi ülkelere diyorum ki: Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin.

Türkiye’ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye’yi gündeme alacaksınız?' diyor Recep Tayyip Erdoğan. Diplomaside böyle sitem olmaz. Bu bir gaf, bu bir acziyet. Ne demek birileri Türkiye’ye saldırınca mı? AB üyeliği için geldiğimiz diplomaside son nokta bu mu?

Karaya oturduk, yalvarıyoruz. Ne üzerinden? Bize de mi saldırsınlar istiyorsunuz? Ukrayna’ya gösterdiğiniz ilgiyi göstermiyorsunuz; Ukrayna’yı kıskanıyor. Böyle bir çaresizliği diplomatik bir gaf olarak nitelendiriyoruz ve not ediyoruz.”

“SALDIRANLARIN ÖZÜR DİLEME VAKTİ”

Montrö konusunda Hulusi Akar’a çağrıda bulunan CHP’li Özel,

“Gidip de yurtdışında Montrö anlatmak kolay bu dönemde ama sen geçen sene Türkiye’de birileri Montrö’yü tartışmaya açıyordu, Şentop dahil. 104 emekli amirali bu Hulusi Akar’ın uyguladığı kararlarla orduevlerine sokmuyorlar, lojmanlarını boşalttırıyorlar. Etmedikleri hakaret, yapmadıkları kötülük kalmadı ve kriz bütün dünya önünde Montrö hassasiyetinin haklılığını ortaya çıkardı.

Tez elden amirallerden özür dilenmesi gerekir, haklarının iade edilmesi gerekir, bu yargılama saçmalığının bir an önce son bulması gerekir. Bu kadar haklı, bu kadar duyarlı, bu kadar hassas bir meselede kusura bakmayın ama milletimizin önünde amirallere laf söyleyenler, saldıranların şimdi özür dileme vaktidir” dedi.

“TEZ ELDEN DANIŞTAY’A GİDİYORUZ”

Yeni çıkartılan maden yasasına tepki gösteren Özel,

“Bu Meclis, milli iradenin tecelli ettiği yer. Meclis bir irade koydu zeytinlik alanlara maden yapılmamasına ilişkin. Evveli gece bir imzayla, yayınlanan yönetmelikle o geri çekilen maddeyi yönetmelik olarak getirdiler ve zeytinliklerde maden faaliyetlerini olanaklı hale getirmeye çalışıyorlar.

Elbette tez elden Danıştay’a gidiyoruz. Elbette yürütmenin durdurulmasını talep edeceğiz. Elbette buna izin vermeyeceğiz. Bu konuda hem Meclis’te, hem yargıda, hem zeytinliklerde mücadelemizi sürdüreceğiz.

Biz köylümüzün, çiftçimizin, ülkemizin zeytinine, zeytinliğine sahip çıkacağız, beşli çete için yapılan düzenlemeye ama bu millet, bu milletin vekilleri en az 3 kez, 4 kez o maddeyi kanunlardan geri çektirmişken, beşli çetenin talebiyle bakanlıklar getiriyor” ifadelerini kullandı.

İMAM HATİP LİSELERİNDE AKP’LİLER SERGİ AÇMIŞ

Aralarında Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve İTO Marmara Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin de yer aldığı 5 okulda, AK Partinin Gençlik Kolları hesaplarından ve Üsküdar İlçe hesaplarından atılan tweet’lerle AK Partililer tarafından okullarda sergi açıldığını belirten Özel,

“Liselere yeni seçmen birimini götürüp, oraya sergi açtırıp, orada yaşanmış bir toplumsal olay üzerinden siyaset devşirmeye çalışmanın ve orada gençlerle yeni seçmen biriminin temas etmesinin nasıl bir acziyet, nasıl bir tenezzül olduğunu ve okullara iktidar partisi serbestse; hadi bakalım İstanbul İl Başkanlığımız 39 ilçede sergi açmak istiyoruz. Buna izin verecek misiniz? Olabilir mi? Doğru bulmayız, yapmayız ama yapıldığını düşünün.

Ak Parti bunu da yaptı, giderayak bunu da yaptı. Liselere gitti, gençlik kollarına sergi açtırıp, o sergileri ziyaret edip gençleri yeni seçmen birimiyle temas ettirdi. Korkunun ecele faydası yok. Bunları yapmakla iktidara tutunamazsınız” diye konuştu.

KAFTANCIOĞLU: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Üsküdar’daki durumla ilgili paylaşımda bulunarak, “Üsküdar ilçemizde yaşanılan acı durumu grup başkanvekilimiz Özgür Özel

mecliste dile getirdi. Devletin kurumlarının ve çocuklarımızın siyasete nasıl alet edildiğinin somut örneği. Ve bu olayın sorumlusu her kimse acil gereği yapılmalıdır, takipçisi olacağız!” dedi.