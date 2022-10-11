Özgür Özel: Çok net söylüyoruz, bir fırsatçılığa, bir şeytanlığa pabuç bırakmayız

CHP Grup Başkanvekili Özel, "CHP gelirse başörtüsünü yasaklar, başörtüsünü çıkarttırırmış, CHP onların söylediği dönemde ne iktidardaydı ne de onların söylediği dönemde o şeyleri yapan parti değildir. CHP'nin kanunu geçti demesin diye gel Anayasa yapalım. Ama içine olmadık şeyler de tıkıştıralım. Bugüne kadarki hesap bu. Çok net söylüyoruz. Bir fırsatçılığa, bir şeytanlığa pabuç bırakmayız" dedi.

Halil ATAŞ

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Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı törenlerine katılmak üzere Bursa’ya gelen CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İl Başkanlığındaki basın toplantısında gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı. Özel, AKP'yi eleştirdiği konuşmasında, “20 yıldır iktidardalar. Ve yirmi yıl önce iktidara ‘3Y’ ile mücadele diye geldi bunlar. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla. Bugün geldikleri yerde yasakların daniskası var. En son sonuncusunu sansür yasasıyla getiriyorlar” şeklinde konuştu.

“BURSA MERKEZİ YÖNETİMDEN HAKKINI ALAMIYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yüksel Özkan, Erkan Aydın'ın yanı sıra ilçe başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özel, açıklamalarında şunları söyledi:

* “Bursa bu kadar hak ettiğini alamayan, Türkiye'ye veren, ama verdiği kadarını değil, hak ettiğinin çok altında olanı alabilen ve bütün emeği sömürülen ve iktidar tarafından çok uzun yıldır görmezden gelinen bir il pozisyonunda. Çok basit bir değerlendirme var, Bursa resmi vergi sıralamalarında beşinci sırada ama Bursa’daki bütün büyük firmalar zaten vergilerini İstanbul’daki büyük vergi dairesine ödüyorlar.

* Kurumsal vergi dairesine, eski adıyla Boğaziçi Vergi Dairesi, şimdiki büyük kurumlar vergi dairesine ödüyorlar. Türkiye’nin en çok vergi veren ikinci ili olduğu halde esasen resmi rakamlarda bile beşinci ili olduğu halde yatırımlarda onuncu, on birinci, on ikinci sıralarda yer alıyor Bursa, her sene. Bu açıdan bir kez Bursa basını hangi görüş, hangi siyasi yönetimde olursa olsun bu meseleyi ana gündem yapmak lazım.

* Bursa’nın hakkını Ankara’dan almak lazım. Bunun üzerinde mutlaka durmak lazım. Burada Bursa’nın bir evladı, Bursa’nın bir evladının hayat arkadaşı olarak iktidarımızda, il başkanımızın, genel başkan yardımcımızın, milletvekillerimizin bulunduğu bir ortamda buradan Bursa’ya söz veriyoruz. Bursa’nın yıllardır yenen hakkını Ankara’dan size teslim edeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz.

“ÖYLE BİR ŞEY DEDİ Kİ, MUHALEFETTE ZANNEDERSİNİZ”

* Siyasi muhataplarımız ne konuşuyor? Bir tanesi iktidar olmaya gözünü dikmiş. İktidar olacak bir partinin siyasi genel başkanı diyor ki yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yokluğun, yoksulluğun olmadığı, Allah’ın izniyle olmayacağı bir Türkiye’yi biz inşa ederiz diyor. Bunu duyunca dün kurulmuş bir siyasi partiyi ya da uzun süredir iktidarda olmayan birini düşünüyorsunuz. Bu söz Recep Tayyip Erdoğan’a ait. Milletin gözünün içine. Baka baka bu sözleri söyledi. 20 yıldır iktidardalar. Ve yirmi yıl önce iktidara ‘3Y’ ile mücadele diye geldi bunlar. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla. Bugün geldikleri yerde yasakların daniskası var. En son sonuncusunu sansür yasasıyla getiriyorlar.

“RÜŞVET ALAN SİYASETÇİ MYK'DAN ÇIKTI”

* Ne diyordu Süleyman Soylu? Bir siyasi Sedat Peker’den on bin dolar rüşvet alıyor. Siyasi deme, net söyle dedik, milletvekili dedi. Hepimiz adına başvurduk. Bu dönem Değil dedi. Çıka çıka bir önceki dönem milletvekilleri. Şimdiki mevcut MKYK'da çıktı.

“DUBLE YOLLARI ERDOĞAN YAPIYOR, OSLO GÖRÜŞMELERİNİ DEVLET, ÖYLE Mİ?”

* Devlet soyuluyor da sen neresindesin? En tepesindesin. Devletin Cumhurbaşkanısın sen. Bütün yetkiler bende diyorsun. İyi bir şey olsa milli takım. Cumhurbaşkanı benim diyor, rezillik paçadan akıyor, kendini kenara çekiyor. Efendim bunları biz çözeriz diyor. Böyle bir pişkinlik görülmedi. Duble yolları, Recep Tayyip Erdoğan yapacak, Oslo görüşmelerini devlet yapacak. Emekliye ikramiye verilecek Kılıçdaroğlu’nun verdiği akılla, onu üstüne alıyor, vergi toplandığında, vatandaşımın belini büküyor vergiler diyor. Ne ne bela varsa ne kötülük varsa, ne zulüm varsa, nerede bir gözyaşı varsa nerede karşılığı ödenmeyen alın teri varsa, müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu herkes böyle bilsin.

“GENEL BAŞKANIMIZ BİZLERE İLETİLEN TALEBİN GEREĞİNİ YAPTI”

* Genel Başkanımız geçtiğimiz hafta bütün bir yazın sonunda kendisine ve bizlere iletilen bir talebin gereğini yaptı. Eğri oturup doğru konuşalım. Bütün yaz Anadolu’yu gezdik. Bütün milletvekillerimiz, genel başkanımız her dakika Anadolu’nun dört bir yerindeydi. 2 senedir geziyorlar, bütün yaz böyle geçirdiler. Bize söylenen kanaat önderleri toplantısında şu. Bıktık. Enflasyondan bıktık, işsizlikten bıktık, hayat pahalılığından bıktık. Bunları göndereceğiz ama bizi korkutuyorlar. Ne yapıyorlar? Efendim CHP gelirse başörtüsünü yasaklar, başörtüsünü çıkarttırır.

* CHP onların söylediği dönemde ne iktidardaydı ne de onların söylediği dönemde o şeyleri yapan parti değildir. Ama CHP bir sorumluluk üstlendi. Madem böyle bir kaygı vardı. Genel Başkanımız dedi ki gelin bunun yasasını çıkaralım. Ben samimiyetimi göstereyim. Bu arkadaşlar döndüler. Dediler ki Anayasada zaten güvence var. Neden yasa olsun? Oysa Anayasamızda basın hürdür, sansür edilemez yazıyor. Değerli basın mensupları ben sorayım, siz söylemeyin.

* Seçimden sonra konuşuruz rahat rahat ama Türkiye’de basın hür mü? Sansür edilemiyor mu? Demek ki anayasada bazı şeyleri yazması kanuni güvenceye yani uygulamaya yönelik, kanunu engelleyin. Ama efendim kanun olmaz, ben oraya oy vermem neden? CHP önermiş. Çünkü Rize’deki, Ardahan’daki, Kayseri’de, Konya’da, Edirne’de, Antalya’da, Urfa’da bir endişeli AK Parti seçmeni varsa ha bak CHP’nin kanunu geçti demesin diye gel Anayasa yapalım. Ama içine olmadık şeyler de tıkıştıralım. Bugüne kadarki hesap bu. Çok net söylüyoruz. Bir fırsatçılığa, bir şeytanlığa pabuç bırakmayız.

“BURSA ŞEHİR HASTANESİ FİYASKONUN DANİSKASIDIR”

* Şehir hastanesini açmış, 6 bin hasta hastaneye yığılmış. Diyor ki önce açalım sayımız arttıkça kadroları tamamlarız diye planladık diyor. Hasta var, yeterince kimse yok. Onkoloji hastanesini kapatacaklardı. Tepkiler üzerine kalsın dediler. Bu sefer oraya yollayacakları sağlık çalışanlarını yollayamadılar. Personel yok. Yarısını yolluyorlar, kanser hastaları bakılamıyor.

* Bursa Şehir Hastanesi şehir hastaneleri fiyaskosunun daniskasıdır. Neden? Dört tane hastane kapattılar. Şimdi diyor ya hiçbir hastane kapatmayacağız diye Sağlık Bakanı. Bursa Şehir Hastanesi için doğumevini kapadılar mı? Çocuk hastanesini kapadılar mı? Devlet hastanesini kapadılar mı? Göğüs hastanesini kapadılar mı? hepsi gitti. Nereye? Ta şehrin en dışına.

“RTÜK PAZARLIĞININ ADI MEHMET ALİ ÇELEBİ OLMUŞTUR”

* İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi bugün Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldığını açıkladı ilan etti, yazıklar olsun. Hatırlayın. Bu Mehmet Ali, bir parti değiştirince basın mensubu bana soru sormuştu. Ben de demiştim ki saray operasyonlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin önünü kesiyor. O dönemde tepki gösterdiler, ne saray operasyonu diye. Nereye geldik günün sonunda? Al sana saray operasyonu. Çok üzücü.

* 3 aydır RTÜK’te bir üyelik boş. Milletvekili sayısına göre dağıtılıyor. Düne kadarki sayılara göre o üye İYİ Parti’ye düşüyor. Üç aydır RTÜK başkanı olacak saray zebanisi Meclis'e yazı yazıp, yeni RTÜK üyesini seçin demiyor. Bu arada birileri mezata çıkmış, arıyor acaba diyor şöyle etine dolgun bir şey bulup da partiye kazandırabilir miyim bir RTÜK üyesi için.

* O hesabın o pazarlığının adı bugün Mehmet Ali Çelebi olmuş arkadaşlar. Yarın yazıyı yazarlar RTÜK üyeliğine gider. Bir RTÜK üyeliği için birlikte mücadele ettiği, görev yaptığı, kumpaslarla hapis yattığı bazıları hayatını kaybeden arkadaşlarını bu süreçte satmıştır. Mehmet Ali Çelebi’ye Vahdettin savunucularının partisinde, yerel seçimleri kaybedeceğini görünce Abdullah Öcalan’a mektup yazdıranların partisinde başarılar dilerim.”

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