Özgür Özel’den AKP’li Turan’a tepki: Ucuz yalan peşindesiniz

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "mükerrer oy" açıklamalarına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ucuz yalan peşindesiniz” ifadelerini kullandı.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

*Bülent Bey, milletvekillerimizin mükerrer oy sahteciliği yaptığını ileri sürmüştür. Yeni elektronik sistem halen iyi çalışmadığı için bunun tüm milletvekillerinin başına geldiğini biliyorsunuz.

*Hepimizin bilgisi dahilinde Başkanlık Divanı'nda mükerrerlik kontrolü yapılıyor. Her oylamada AKP’lilerin onlarca mükerrer oyuna rağmen sistem oturana kadar bu konuyu asla gündeme getirmiyoruz.

*Ama siz CHP’lilerin asla tevessül etmeyeceği bir fiil üzerinden ucuz yalan peşindesiniz. Bu durumu en fazla suiistimal eden parti sizsiniz Bülent Bey.

*Meclis'te dahi olmayan milletvekilleriniz için pusula gönderen siz değil misiniz? Hatta

*Londra’dayken Meclis’te adına oy kullanılan Alpay Özalan sizin milletvekiliniz değil mi? Bizim partimizde bu kadar sahtekar yok çok şükür.

Özel, şunları kaydetti:

“İÇTÜZÜĞÜ EN İYİ BİLMESİ GEREKEN MAKAMDA OTURUYORSUNUZ”

*Neymiş, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Erzurum'a uçak bileti almış da, Meclisi açmamak üzere hazırlık yapmış da…

*Bülent Bey, TBMM İçtüzüğü'nü en iyi bilmesi gereken makamda oturuyorsunuz. Bir genel görüşmenin önergesinin gündeme alınıp genel görüşmenin gerçekleşebilmesi önergenin kabulünden iki gün geçtikten sonra ve yedi gün geçmeden olabiliyor.

*Dolayısıyla Pazartesi günü önergemiz kabul edilseydi Çarşamba günü gerçekleşecek görüşmelerde tüm grubumuz sağlık mazeretliler dışında hazır bulunacaktı.

“MECLİS'İ ÇALIŞTIRMAYAN BİR İKTİDAR GRUBUSUNUZ”

*Bülent Bey, diyorsunuz ki ortada görüşülecek bir kanun teklifi yok. Kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunduk. İlgili komisyonun toplanması için çağrımızı da yaptık.

*Olmayan dediğiniz kanun teklifi sadece bizim değil, sağlık meslek örgütlerinin ortak talebi. Sağlık çalışanlarının beklentilerini elinin tersiyle ittiğinizi tüm kamuoyu biliyor.

*Tarihe sağlıkta şiddet olayları varken ve en ağırından yaşanırken, tüm sağlık çalışanları büyük bir gönül kırgınlığı yaşarken, dönüp tatil yapan, Meclisi çalıştırmayan bir iktidar grubu olarak geçeceksiniz.

*Fiilen Meclis'e vekillerinizi getirip, Genel Kurul salonuna sokmayan, sağlık çalışanlarına sırtını dönen bir iktidar grubu olarak geçeceksiniz.

AKP'Lİ TURAN NE DEMİŞTİ?

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından CHP'ye yönelik yaptığı eleştiri de şu ifadeleri kullanmıştı:

*Bugün klasik bir CHP tiyatrosu izledik. Bunun adı tam bir siyasi istismardır. CHP+İYİ Parti'nin toplam 171 milletvekili var ama katılan sadece 149 milletvekili.

*Her konuda ortak hareket ettikleri HDP’nin katılmaması da tiyatronun başka bir perdesi. Bazı CHP milletvikilinin mükerrer oy sahteciliği de ekstrası!

*Ayrıca ortada verdikleri, görüşülecek bir kanun teklifi de yok. Yetmedi tüm CHP milletvekilleri Erzurum’a gitmek için uçak bileti bile almışlar.

*Yani kendileri de Meclisi açmamak üzerine hazırlık yapmışlar. Bu samimiyetsiz muhalefet, Türkiye’nin en büyük sorunu değil mi?

*Tabii ki sağlık çalışanlarımızın sorunlarının çözülmesi önceliğimiz. Ancak bu dönemde 2 kanunla sağlıkçılarımıza önemli bir hukuki zırh getirilmedi mi? İhtiyaç varsa beraber çalışılıp gerekli adımların atılması daha kıymetli olmaz mıydı? Kaldı ki çalışmalar da devam ediyor.

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