Özgür Özel’den Bahçeli’ye ‘kandil’ yanıtı: 2. Marie Antoinette vakası

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu’na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum” sözlerini yorumlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu açıklamalar dünya siyaset tarihine 2. Marie Antoinette vakası olarak geçmiştir" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, faturalara yapılan zamlar geri çekilinceye kadar, gelecek hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na verdiği cevapta, “Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgül Özel, Bahçeli'nin bu açıklamalarını sosyal medya hesabından yorumladı.

“‘ELEKTRİK YAKAMAYANLAR KANDİL YAKSIN’ DEMEKTEDİR”

“MHP Genel Başkanı’nın açıklamaları dünya siyaset tarihine II. Marie Antoinette vakası olarak geçmiştir” diyen Özel, şu sözleri paylaştı:

* İlki, yoksullara ‘ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler’ demişti.

* Devlet Bahçeli de yoksullara ‘elektrik yakamayanlar kandil yaksınlar’ demektedir. İbretlik!

İlginizi Çekebilir CHP'li Özel'den AKP'li Çelik'e sert yanıt