Özhaseki: 2023 seçimi kader seçimidir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; "2023 seçimi Türkiye Cumhuriyeti için adeta bir kader seçimidir. Eğer ortadaki manzaraya bakarsanız neden olduğunu çok iyi anlarsınız" dedi.

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AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında partililer bir araya geldi. Programın açılışında konuşan İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, şunları söyledi;

“Başından beri söylüyoruz ya; ‘tek taş duvar olmaz’ diye. Bir kişi evde 2-3 kişiyle iftar yapabilir ama sizler buraya gelmeseydiniz, bu salon boş kalsaydı inanın ne tadı olurdu ne de yaptığımız işlerin karşılıklı olduğuna dair kafamızda net bir ifade olmazdı. Bize bir araya getiren cumhurbaşkanımıza ve uyum içerisinde çalışan teşkilatımıza teşekkür ediyorum.”

“KADER SEÇİMİ OLACAK”

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, 2023 seçimlerinin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı;

*2023 seçimi Türkiye Cumhuriyeti için adeta bir kader seçimidir. Eğer ortadaki manzaraya bakarsanız neden olduğunu çok iyi anlarsınız. Karşı tarafta 6 tane birbirine benzemez, 7.’sini sakladıkları 7 tane parti var.

*Sokakta görseler birbirlerine selam vermezler. Her birinin dünyaya bakışları çok farklı. Her biri başka bir akımı temsil eder. Bir araya gelip oturmakta bile 1 ay düşünmekte olan adamlar şimdi sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti gitsin ne olursa olsun diyerek bir araya geliyorlar.

*Yapacakları bir şey yok, Türkiye için kazandıracakları bir proje yok, ekonomik, siyasal meselelerde aynı mı düşünüyorlar? Hayır. Bunların sadece bir araya gelme motivasyonları var o da; Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun.

*Bunun yanında kimler var? Okyanus ötesindeki malum ülke var. Sonra Türkiye düşmanları var. Başka FETÖ gibi lanet bir örgüt, başka Türkiye’yi bölerek terör devleti kurmak isteyen şerefsiz PKK var.

*Bunların hepsinin bir arada olduğu ortamda Allah’a hamt olsun bizler de yerli ve milli görüşü temsil ederek AK Parti olarak merkezdeyiz, MHP ve BBP ile kol kola girdik seçimlere de beraber gireceğiz. İHA

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