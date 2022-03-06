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Öztrak: Savaş Ukrayna’da, ambargo Rusya’da, kuyruklar ise Türkiye’de

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir markette yaşanan yağ izdiham görüntülerini paylaşarak, "Savaş Ukrayna’da, ambargo Rusya’da, kıtlık ve kuyruklar ise Türkiye’de" dedi.

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Öztrak: Savaş Ukrayna’da, ambargo Rusya’da, kuyruklar ise Türkiye’de

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, sosyal medya hesabından bir markette yaşanan ayçiçek yağı izdiham görüntülerini paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Öztrak, “Savaş Ukrayna'da, ambargo Rusya'da, kıtlık ve kuyruklar ise Türkiye'de. 20 yılın sonunda ülkenin geldiği yer: Yağ ve akaryakıt kuyrukları…” ifadelerini kullandı.

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