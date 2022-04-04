Öztrak’tan enflasyon tepkisi: Sevsinler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili konuştu. Öztrak, "İnsanlar marketlere gitmeye korkar oldu yüzde 4,73 gıda enflasyonuymuş, sevsinler. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacaklarını söylediler ama dünyada en yüksek enflasyonu yaşayan 10 ülke arasına ancak sokabildiler" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Genel Merkez'de MYK gündemine dair düzenlediği basın toplantısında konuştu. Öztrak’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“HEP SORUMLULUKTAN KAÇTI”

“Tüm yetkileri elinde toplayıp tek başına ülkeyi yönetmeye kalkan ama hata üstüne hata yapıp bugün de hatalarının sorumluluğundan kaçmaya çalışan kibirli bir kişi iş başında. Erdoğan 2018’de seçimlere birkaç gün kala ‘Verin kardeşinize yetkiyi faizle şununla bununla nasıl uğraşılır, görün’ demişti.

Yetmedi 2019 Mahalli İdari Seçimlerine giderken, ‘Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim ben, şu anda devletin başında Tayyip Erdoğan var’ diye bas bas bağırdı. Tek başına koltuğa oturdu ondan sonra da kriz üstüne kriz çıkarttı. Her krizden sonra önce bakkalı marketi manavı terörist ilan etti, soğan depolarını bastı yetmedi ‘dış güçler’ dedi. Hep sorumluluktan kaçtı.”

“BU ÜLKEYİ YÖNETEN KİM?”

“Bugünlerde tekrar milletin aşına işine göz dikenlere acımayacaklarını söylemeye başladı. Milletin aşına işine göz diken kim? Bugün tarımın ana vatanı olan bu güzelim topraklarda insanlar ekmek için ucuz yağ için kuyruktaysa markette şekerin satışına beş kilo satış sınırı geldiyse bunun sorumlusu kim? Bu ülkede hükümet kim? Recep Tayyip Erdoğan. Bugün bu ülkede insanlar tostun baklavanın boşuna mahkum olduysa, etin dürümünü yiyemiyor dumanına tutulmuş ekmeğiyle nefis köreltiyorsa bunun sorumlusu kim? Hangi hükümet? Ülkeyi yönetemeyen kim? Recep Tayyip Erdoğan.

Siz belediyenin bakraçla gönderdiği manda yoğurduna Medine hurmalarını doğrayıp, üstüne bir de kestane balı döküp yulaf ekleyip yiyip yatarken, yönetemeyin yangın yerine çevirdiğiniz bu güzel ülkede Tekirdağ’daki BAĞ-KUR emeklisi hemşerim çok sevdiği kuru üzümü alıp yiyemediğini söylüyor.”

“RAMAZAN ÖNCESİ ZAM YAĞMURU”

“Ramazan öncesinde yeni bir zam yağmuruyla karşı karşıya kaldık. Gelen zamlarla şekerin tadı kaçtı. Şu ramazan günü iftarda bir tatlı yemek için küçük bir servet ödemek gerekiyor. Et fiyatları zaten çok yüksekti şimdi iyice ulaşılmaz oldu.

Bugün Mart ayına ait Üretici ve Tüketici Enflasyonu açıklandı. TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla bile son 1 yılda tüketici fiyatları yüzde 61, üretici fiyatları da yüzde 115 arttı. Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki fark 54 puana çıktı. Böyle bir makası daha önce hiç yaşamadık. Bağımsız iktisatçılardan enflasyon araştırma grubuna göre ise Mart ayı enflasyonu TÜİK’in söylediğinden iki katı fazla.

Gıda enflasyonu aylık yüzde 4,73. Biraz önce etteki, şekerdeki, meyve sebzedeki fiyat artışını söyledim. Bunlar 4,73’ün içine sığmaz. Ama buna rağmen yıllık gıda enflasyonu yüzde 70,33.

27-28 yaşlarındaki gençlerimiz ilk kez 3 haneli enflasyonla tanıştı. İnsanlar marketlere gitmeye korkar oldu yüzde 4,73 gıda enflasyonuymuş, sevsinler. Türkiye tüketici enflasyonunda dünyada en yüksek enflasyona sahip en yüksek altıncı ülke oldu. Türkiye’yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacaklarını söylediler ama dünyada en yüksek enflasyonu yaşayan 10 ülke arasına ancak sokabildiler.”

“ARTIK FEDAKARLIK SIRASI SİZDE”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız. Böyle dönemler, hep birlikte fedakârlık yapmamız, hep birlikte günlük kazancımızı değil ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir” dedi. Erdoğan’ın bu sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’tan tepki geldi.

Öztrak, “Aylardır bağırıyoruz, büyük bir gıda krizi yaklaşıyor. Gıda güvenliği artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Pandemi sonrası bunu tüm dünya anladı ama bir AKP iktidarı anlamadı. Saray sorumluluktan kaçıyor ve bunun acı bedelini tüm millet ödüyor. Erdoğan’ın umurunda değil. Çıkmış diyor ki böyle zamanlarda fedakarlık yapılmalı. Yeter artık bu millet size daha ne fedakarlığı yapsın. Milletin bir ciğerini sökmediğiniz kaldı. Artık fedakarlık sırası sizde ve şürekanızda” dedi.

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