Pahalılıktan bunalan vatandaş ücretsiz fidelere akın etti

Pazar tezgahlarındaki sebze ve meyve fiyatlarındaki artış vatandaşların balkonlarını tarlaya dönüştürmesine neden oldu. Manisa’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak dağıtılan domates, biber ve patlıcan fidelerine vatandaşlar akın etti. Uzun kuyrukların oluştuğu dağıtımda zaman zaman izdiham da yaşandı.

İlker KILIÇASLAN

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Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı sebebiyle her geçen gün alım gücü düşen vatandaş, ucuz yağ, un, ekmek kuyruklarından sonra artık fide kuyruklarına da mahkum olmaya başladı.

Sebze ve meyve fiyatlarındaki yüksek artışlardan sonra evinin balkonlarını tarlaya çevirmeye başlayan vatandaşlar, Manisa'da ücretsiz olarak dağıtılan sebze fidesi dağıtımında uzun kuyruklar oluşturdu.

İZDİHAM YAŞANDI

Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz demokrasi Meydanı'nda ücretsiz fide dağıtımı için kurulan stantta vatandaşlar saatler öncesinde beklemeye başladı.

Ücretsiz sebze fidesi dağıtım törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk katıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu törende Vali Karadeniz fide dağıtırken izdiham sebebiyle kimi zaman zor anlar yaşadı. Vatandaşlar bir adet sebze fidesi alabilmek birbirleriyle yarıştı.

“VATANDAŞLARIMIZ YEŞİLE OLAN ÖZLEMİNİ GİDERMİŞ OLUR”

Törenden sonra konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ücretsiz dağıtılan fideler sayesinde şehirde balkonların daha yeşil hale geleceğine inandığını ifade etti.

Yaşanan izdihamı ‘Bayram Havası' olarak değerlendiren Vali Karadeniz şu ifadelere yer verdi: “İl Tarım ve Orman müdürlüğümüz balkonları yeşillendirecek bir projeye imza attı. Böylece şehir hayatında insanımızın evini daha güzelleştirmesi, balkonlarında bitki yetiştirmenin tadını alabileceği bir ortam oluşturuldu. Küçük bir etkinlik ama alanı bayram yerine çevirmeye yetmiş. İnşallah şehirlerimiz daha yeşil olur ve insanlarımız yeşile olan özlemini gidermiş olur.”



50 BİN ADET FİDE DAĞITILDI

Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ise yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını döneminde insanların 2 yıl boyunca evine mahkum kaldığını ve evlerinde bitki yetiştirmeye yöneldiğini ifade ederek, dağıttıkları ücretsiz fideler sayesinde vatandaşlara destek olduklarını ifade etti.

İl Müdürü Öztürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hem kadınlarımızın tarıma yönelmesi hem de balkonlarımızın tarlaya dönüşmesi amacıyla böyle bir etkinlik organize ettik. Pandemi boyunca 2 yıl vatandaşlarımız evine kapandı. Bu süreçte vatandaşlarımız evde üretime ilginin arttığını gördük. Buna destek olmak amacıyla domates, patlıcan ve biber olmak üzere vatandaşlarımıza 50 bin adet ücretsiz fide dağıtımı yaptık. İnşallah bundan sonra balkonlarımız tarlaya dönüşmeye başlayacak. Vatandaşlarımız balkonlarında kendi üretimini yapacak.”

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz fide dağıtımı etkinliğine ise MHP'li il ve ilçe yöneticilerinin de katılması dikkatleri çekti.

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