Partiler, dernekler, sendikalar bir araya gelip ‘Artık Yeter Platformu’ kurdu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde antidemokratik baskılara ve ekonomik cendereye hep bir ağızdan dur demek için dernek, sivil inisiyatifler, partiler ve sendikalardan oluşan “Marmaris Artık Yeter Platformu” kuruldu.

Mustafa SARIİPEK

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Yapılan açıklamada, “Ülkemizin son dönemde içinde geçtiği ekonomik kaos hepimizi derinden etkiliyor. Bu durum siyasi kutuplaşma iklimiyle birleşince daha da dayanılmaz hale geliyor. Marmaris'teki emekten ve demokrasiden yana olan siyasi partiler, sendikalar, dernekler, sivil inisiyatifler olarak bir süredir bir araya geliyoruz. Amacımız bu şehirde birleştirici bir etki yaratarak üzerimizdeki antidemokratik baskılara ve ekonomik cendereye hep bir ağızdan “dur” diyebilmektir. Bu doğrultuda da bir platform oluşturduk” ifadelerine yer verildi.

İLK EYLEM ELEKTRİK FATURALARINA

Platformun adını “Marmaris Artık Yeter Platformu” olarak belirlediklerinin açıklandığı yazının devamı şöyle:

“Artık Yeter' sloganı yıllardır bütün dünyada haksızlığa, yoksulluğa, yolsuzluğa karşı ortak bir haykırış olagelmiştir. Biz de böyle bir ses olmak için bir araya geldik. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Türkiye için sözü olan herkesi platformumuza güç vermeye çağırıyoruz. Bu doğrultuda ilk etkinliğimizi fahiş elektrik zamlarına karşı 4 Şubat Cuma günü saat 14.30'da Aydem önünde gerçekleştireceğiz. Bu faturaların ödenebilecek tarafı olmadığını düşünüyor ve hepimizi ayrı ayrı etkileyen bu soruna karşı herkesi birlik olmaya çağırıyoruz.”

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