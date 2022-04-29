Pegasus çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı

Pegasus çalışanlarının kişisel sosyal medya hesaplarından Kadir Gecesi yaptıkları paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Pegasus çalışanlarının sosyal medya hesabı üzerinden Kadir Gecesi yapmış olduğu paylaşıma ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

Pegasus çalışanları olduğu belirtilen bir grup genç ellerinde içki kadehleri olduğu halde çektikleri fotoğrafın üzerine, “Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin” ifadeleri yazılmıştı.

İŞLERİNE SON VERİLDİ

Pegasus, paylaşımda dile getirilen ifadelerin kişisel olduğunu, şirketle bağının bulunmadığını ifade etti.

Açıklamada, ‘paylaşımdaki dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlere atfen rencide edici ifadeler kabul edilemez' bulunurken, çalışanlar hakkında etik-ahlak kurulunun harekete geçtiği, ‘gerekli aksiyonlar'ın alınacağı kaydedildi.

Pegasus Havayolları, paylaşım üzerine üç çalışanın işine son verdiğini açıklamıştı.

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