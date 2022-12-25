Pelin, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eski eşi Mehmet Eroğlu tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Pelin Ceylan gözyaşları arasında toprağa verildi.

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12 Aralık’ta Ankara Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Eroğlu 2 yıl önce boşandığı Pelin Ceylan’ı sokak ortasında tabancayla vurarak yaraladı.

Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Mehmet Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hastanede 12 gündür yaşam savaşı veren Pelin Ceylan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cinayete kurban giden Pelin Ceylan için bugün Ankara Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Ceylan'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye katılan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

“PELİN GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜRÜLDÜ”

Cenaze öncesi açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, şöyle konuştu:

*Pelin Ceylan'la geçtiğimiz günlerde hastanede yaşam mücadelesi verirken görüşmeye gitmiştik. Pelin kendi hayatına dair karar vermek istediği için öldürüldü. Biz hastaneye gittiğimizde öğreniyoruz ki, Pelin'in başında vurulduktan sonra polisler bekliyor. Fakat bu kolluk kuvvetleri Pelin hayattayken, ‘Ölmek istemiyorum' derken ne yaptılar?

*Biz yine bugünlerde öğreniyoruz ki, şimdi o sokaklarda kolluk kuvvetleri, polisler geziyorlar, kimlere röportaj vermiş tek tek kontrol ediyorlar. Biz buradan tekrar sormak istiyoruz; o yetkililer Pelin hayattayken ne yaptılar? Pelin'in mücadelesi bizim mücadelemizdir. Onun bıraktığı mücadeleyi biz devam ettireceğiz.

*Bu dava, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun davasıdır. Pelin bu ülkedeki her kadın gibi, eşit, özgür yaşam mücadelesi verirken hayatını kaybetti, tıpkı Emine Bulut, Ayşe Tuğba Arslan gibi yetkililere sesini duyurmaya çalıştı fakat sokak ortasında vurularak hayatını kaybetti.

Biz sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Yetkililer önemsemedi, Pelin göz göre göre öldürüldü. Biz kadınlar bunu biliyoruz. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Pelin için verdiğimiz adalet mücadelesini sürdüreceğiz.