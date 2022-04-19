Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş’ın şehit olduğunu açıkladı.

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

MSB’nin açıklamasında şöyle denildi:

* Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Mu. Ütğm. Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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