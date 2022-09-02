Perili Köşk 449 milyon 363 bin 500 liraya satıldı

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde bulunan ve "Perili Köşk" olarak da bilinen Ragıp Paşa Köşkü, 449 milyon 363 bin 500 liraya satın alındı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kadıköy'de bulunan ve Mart ayında Anadolu 25. İcra Hukuk Mahkemesince belirlenen 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruştan satışa çıkan Ragıp Paşa Köşkü'nün satışı gerçekleştirildi.

Anadolu Adliyesi 1 No'lu Mezat Salonu'nda bugün açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirilen köşkün satışına ilişkin ihaleye sadece alacaklı İş Bankası katıldı.

YENİ SAHİBİ İŞ BANKASI OLDU

Köşk'ün hissedarlarından alacaklı olan İş Bankası, açık artırmaya katılarak Ragıp Paşa Köşkü'nü almak için teklif verdi. Köşk için 449 milyon 363 bin 500 lira teklif veren İş Bankası, başka bir alıcı bulunmaması üzerine köşkün sahibi oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hisseleri Hakan Mehmet Çiftçi, kuzeni Hatice Ayşe Paksoy ile geçen yıl yaşamını yitiren Meral Edibe Çiftçi’ye ait olan Ragıp Paşa Köşkü hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle İstanbul Anadolu 25. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından köşkün satışına karar verilmişti.

Köşkün, icra müdürlüklerince yürütülen kıymet takdir çalışmaları kapsamında, tarihi binası, köşkün sit alanı olan arazisi, müştemilatı, bahçesinde yer alan ağaç ve bitki türleri ayrı ayrı değerlendirilmişti. Köşk için 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruş bedel belirlenmişti.

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