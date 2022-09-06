PKK’nın Tatvan bölge sorumlusu öldürüldü

Van’ın Bahçesaray İlçesinde geçen hafta öldürülen dört teröristten birinin 1 Milyonluk Turuncu listede aranan Berxwedan Serxwebun kod adlı Tatvan bölge sorumlusu Yusuf Gül olduğu ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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Van'ın Bahçesaray ilçesi kırsalındaki Hanyaylası Mevkiinde 1 Eylül günü Eren Abluka-35 operasyonu gerçekleştirildi.

Bir grup teröristin güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduklarına dair alınan istihbari bilgiler üzerine Jandarma Komando ve Jandarma Özel harekât timleri bölgede geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

Atak taarruz helikopterleri ile Silahlı İnsansız Hava Araçlarının da destek verdiği operasyonda dört terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Teröristlerin cesetleri kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada alınan parmak izi ve kan örneklerinin eşleşmesiyle öldürülen teröristin Van-Bitlis bölgesinde uzun yıllardan beri sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Berxwedan Serxwebun kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.

Sözde Tatvan bölge sorumlusu olan terörist Gül, İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 1 Milyonluk Turuncu kategorisinde yer alıyordu.

MUHTARI ÖLDÜRENLER ARASINDAYDI

Terörist Gül, 20 Ağustos 2020 günü Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyü muhtarı Şahin Barlak'ın kurşuna dizilerek öldürüldüğü saldırıya katılmak suçundan Van ve Bitlis Cumhuriyet Başsavcılıklarınca “Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, terör örgütü adına kasten tasarlayarak adam öldürmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakkında daimi arama kararı bulunuyordu.

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