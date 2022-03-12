Prof. Dr. Naci Görür’den Erzurum uyarısı

Erzurum'da bugün meydana gelen depremi yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu zonda 5.0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir" dedi.

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Erzurum'un Çat ilçesinde saat 13.39’da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü, AFAD'ın verilerine göre 3.9, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise 4.0 olarak ölçüldü.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de depreme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Görür, “Deprem, Tüysüz Gölünün doğusunda KD-GB uzanımlı bir fay zonu içerisinde. Fay uzunukları 3-20 km arasında değişiyor. Bu zonda 5.0 büyüklüğüne kadar deprem beklenebilir” görüşünde bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, bugün gerçekleşen depremin Yedisu fayını tetiklemeyeceği görüşünü de paylaştı.

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