Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan ayı, rahmet ve bereketi ile sofralarımıza misafir olmaya başladı. Bugünden itibaren 30 gün boyunca oruç tutacak vatandaşlarımız Ramazan ayının son günü ne zaman merak ediyor. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayı ardından 2 Mayıs itibariyle Ramazan bayramı kutlanacak.

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Ramazan ayının ilk gününe girilirken İslam alemi Ramazan’ın bitiş tarihini ve Ramazan Bayramı’nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Ramazan ayı ardından bayram heyecanı başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başladı. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan’da idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba