Ramazan yardımı izdihama neden oldu

AKP'nin kalesi Kayseri'de bir yardım derneğinin Ramazan ayı için yiyecek yardımı izdihama sebep oldu. Çoğunluğunun kadın ve yaşlıların oluşturduğu kuyrukta bekleyen vatandaşlar ve dernek yöneticileri arasında yer yer kısa süreli tartışmalar da yaşandı.

Müslüm EVCİ

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CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Solak Özer, Kayseri Cumhuriyet Meydanın'daki Bürüngüz Camii'nin alt kısmında yer alan Kayseri Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği'ni ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında dernek önünde Ramazan için dağıtılan yardımlardan almak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk ve izdiham görüntüleri dikkat çekti.

KUYRUKTA YER YER İZDİHAM YAŞANDI

Çoğunluğunun kadın ve yaşlıların oluşturduğu kuyrukta bekleyen vatandaşlar ve dernek yöneticileri arasında yer yer kısa süreli tartışmalar da yaşandı. CHP'li Özer, AKP iktidarının ülkeyi yoksulluğa mahkum ettiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

“VATANDAŞ HER GEÇEN GÜN DAHA DA FAKİRLEŞİYOR”

“Hayırseverlerin destekleri ve duyarlı insanların girişimleri, mücadeleleriyle bu yardımlar yapılıyor, ancak ortaya çıkan görüntüler, oluşan kuyruklar, yaşanan izdihamlar ise yürek burkuyor” diyen Özer, “Ne yazık ki AKP iktidarının yıllardır süregelen uygulamalarıyla ülkemizde, şehrimizde her geçen gün yokluk, yoksulluk artıyor.

Alım gücü düşüyor. Art arda gelen zamlar insanları kara kara düşündürüyor. Vatandaş her geçen gün daha da kaybediyor, fakirleşiyor. Kayseri'de resmi rakamlara göre her 4 haneden biri devlete muhtaç yaşıyor. Kayseri’de 2020 yılında yoksul hane sayısı 110 bin.

Kentte son bir yılda yoksul hane sayısı 67 bin arttı. Kayseri’de devletten yardım alan nüfus 371 bin rakamına ulaşmış durumda! Vatandaşı kuru ekmeğe dahi muhtaç hale getiren bu düzenin artık gideri yok. Bu böyle gitmez. Umutsuzluk yok. Halkın iktidarı yakın” ifadelerini kullandı.

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