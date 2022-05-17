Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi için 2 milyar 200 milyon liralık ihale

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin inşaatı için, şirketlere 2 milyar 200 milyon TL daha verilecek. Toplam maliyet 2 milyar 600 milyonu geçmiş durumda. Külliye inşaatının Eylül 2023’te tamamlanması planlanıyor.

Fırat FISTIK

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Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin ikinci etap inşaatları için 30 Mart'ta ihale yapıldı.

21/B usulüyle, sadece davet edilen şirketler arasında yapılan ihale sonucunda sözleşme 9 Mayıs'ta imzalandı. Sözleşmenin bedeli ise 2 milyar 200 milyon TL.

Projenin 24 Eylül 2023'te tamamlanması bekleniyor. İhaleyi kazanan ortak şirketler ise MBD İnşaat ve Pekerler İnşaat şirketleri.

ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILMIŞTI

Marmara Üniversitesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve TOKİ arasında 11 Nisan 2016'da protokol imzalanmış ve İstanbul Maltepe'deki bu arazi üniversite rektörlüğüne tahsis edilmişti.

TOKİ tarafından ihalesi yapılan bu alanda temel atma töreni 29 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitenin tüm fakültelerini, 2023 yılında inşaatı süren Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ne taşımayı hedeflediklerini söylemişti.

TOPLAM MALİYETE ULAŞILDI

Külliye inşaatının toplam maliyeti, yatırım programında 2 milyar 615 milyon TL olarak gösterilmişti.

İlk ihale önce iptal edilmiş, daha sonra 417 milyon TL'ye ihale edilmişti.

Ocak ayında Abdi İpekçi Spor Salonu yerine yapılacak spor tesisi için yapılan ihaleyi de İntaş şirketiyle birlikte yine MBD İnşaat ve Pekerler İnşaat kazanmıştı.

1 milyar 550 milyon TL'ye ihale edilen proje de yine 21/B ‘pazarlık usulü' ile ihale edilmişti.

Bu yöntem normal şartlarda sadece doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen özellik arz eden, ivedilikle yapılması gereken işler için kullanılıyor.

21/B yöntemiyle yapılan ihalelerde, idareler ihaleyi ilan etmiyor ve ihale açık usulle yapılmıyor.

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